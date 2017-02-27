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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2386238723882389

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:50

  Долярчик написав:... вечірній Львів 00/25
Цікаво, чи побачимо 24,ХХ на тому тижні та взагалі...??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:54

  Investor_K написав:Более практичен евро. Штаты далеко. Европа рядом.

Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США

а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:55

  asti написав:
  Долярчик написав:... вечірній Львів 00/25
Цікаво, чи побачимо 24,ХХ на тому тижні та взагалі...??

... думаю що так.... і так :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:57

Україна - понад усе!

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:Более практичен евро. Штаты далеко. Европа рядом.

Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США

а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе

... це - не важливо!
- головне, щоб Україна була ЗАВЖДИ!!! :!: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:11

  Долярчик написав:
  asti написав:
  Долярчик написав:... вечірній Львів 00/25
Цікаво, чи побачимо 24,ХХ на тому тижні та взагалі...??
... думаю що так.... і так :D
а я от сумніваюся//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:17

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:Более практичен евро. Штаты далеко. Европа рядом.

Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США

а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе



Не следует на ночь пить настойку на шампуне "Садко- незванный гость "
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:а я от сумніваюся

...а я сумніваюсь, що в кінці року буде вище 27 :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:35

  холява написав:
  Yuri_61 написав:а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе



Не следует на ночь пить настойку на шампуне "Садко- незванный гость "

Если что-то вдруг тревожит- можно избежать депресняка: чай с ромашкой успокоить сможет,если пить его до коньяка.
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Мизантрóп
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