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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:50
Долярчик написав:
... вечірній Львів 00/25
Цікаво, чи побачимо 24,ХХ на тому тижні та взагалі...??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:54
Investor_K написав:
Более практичен евро. Штаты далеко. Европа рядом.
Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США
а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе
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Yuri_61
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:55
asti написав: Долярчик написав:
... вечірній Львів 00/25
Цікаво, чи побачимо 24,ХХ на тому тижні та взагалі...??
... думаю що так.... і так
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:57
Yuri_61 написав: Investor_K написав:
Более практичен евро. Штаты далеко. Европа рядом.
Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США
а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе
... це - не важливо! - головне, щоб Україна була ЗАВЖДИ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:11
Долярчик написав: asti написав: Долярчик написав:
... вечірній Львів 00/25
Цікаво, чи побачимо 24,ХХ на тому тижні та взагалі...??
... думаю що так.... і так
а я от сумніваюся//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:17
Yuri_61 написав: Investor_K написав:
Более практичен евро. Штаты далеко. Европа рядом.
Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США
а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе
Не следует на ночь пить настойку на шампуне "Садко- незванный гость "
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холява
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:24
asti написав:
а я от сумніваюся
...а я сумніваюсь, що в кінці року буде вище 27
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 05 жов, 2019 19:35
холява написав: Yuri_61 написав:
а евро тоже должно быть для путешествий (на свою ...опу) и отдыха в Европе
Не следует на ночь пить настойку на шампуне "Садко- незванный гость "
Если что-то вдруг тревожит- можно избежать депресняка: чай с ромашкой успокоить сможет,если пить его до коньяка.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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