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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2387238823892390

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:30

Профицит за 8 месяцев по данным НБУ 2.5 млрд$
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 06 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:35

  asti написав:
  Долярчик написав:
  asti написав:а я от сумніваюся
..а я сумніваюсь, що в кінці року буде вище 27 :)
я теж//))



Есть много "если".

Если банки и населения и нерезиденты будут выходить, то будет 27?

Если они будут выходить то 33, если нет . То 22.

Ельцин прав ?

Если Ельцин власть захватит, то курс какой будет ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:38

... прошу поради....

... на правах недільного оф-топа :)

.....от я цього року ніде не їздив, так як - робота.... ремонт.... робота..... ремонт.... робота.... :roll:
- ну нічого, жінка каже, що наступного літа потрібно, мінімум, на 3 тижні поїхати "на море"!
- але, вона хоче ВИКЛЮЧНО в Одесу, чи одеську область(не смійтесь :D ) - так, як є маленька дитинка, і жінка(і я теж) - не хочемо ризикувати їхати далеко!(за кордон)

- тож ми хочемо мінімум їхати автобусом з жд вокзалу до моря!

- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!

Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!

... думаємо над Кароліно-Бугаз(кажуть там дорого) і над Южним....
- що порадите?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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