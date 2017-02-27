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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:30
Профицит за 8 месяцев по данным НБУ 2.5 млрд$
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 06 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:35
Есть много "если".
Если банки и населения и нерезиденты будут выходить, то будет 27?
Если они будут выходить то 33, если нет . То 22.
Ельцин прав ?
Если Ельцин власть захватит, то курс какой будет ?
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:38
... прошу поради....
... на правах недільного оф-топа
.....от я цього року ніде не їздив, так як - робота.... ремонт.... робота..... ремонт.... робота....
- ну нічого, жінка каже, що наступного літа потрібно, мінімум, на 3 тижні поїхати "на море"!
- але, вона хоче ВИКЛЮЧНО в Одесу, чи одеську область(не смійтесь ) - так, як є маленька дитинка, і жінка(і я теж) - не хочемо ризикувати їхати далеко!(за кордон)
- тож ми хочемо мінімум їхати автобусом з жд вокзалу до моря!
- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!
Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!
... думаємо над Кароліно-Бугаз(кажуть там дорого) і над Южним....
- що порадите?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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