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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2388238923902391>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:30

Профицит за 8 месяцев по данным НБУ 2.5 млрд$
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 06 жов, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:35

  asti написав:
  Долярчик написав:
  asti написав:а я от сумніваюся
..а я сумніваюсь, що в кінці року буде вище 27 :)
я теж//))



Есть много "если".

Если банки и населения и нерезиденты будут выходить, то будет 27?

Если они будут выходить то 33, если нет . То 22.

Ельцин прав ?

Если Ельцин власть захватит, то курс какой будет ? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:38

... прошу поради....

... на правах недільного оф-топа :)

.....от я цього року ніде не їздив, так як - робота.... ремонт.... робота..... ремонт.... робота.... :roll:
- ну нічого, жінка каже, що наступного літа потрібно, мінімум, на 3 тижні поїхати "на море"!
- але, вона хоче ВИКЛЮЧНО в Одесу, чи одеську область(не смійтесь :D ) - так, як є маленька дитинка, і жінка(і я теж) - не хочемо ризикувати їхати далеко!(за кордон)

- тож ми хочемо мінімум їхати автобусом з жд вокзалу до моря!

- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!

Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!

... думаємо над Кароліно-Бугаз(кажуть там дорого) і над Южним....
- що порадите?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:48

Залежить від того, чого ви прагнете від відпочинку. Якщо ви хочете не тільки насолодитися морем а ще і відпочити від міста - тоді Кароліно-Бугаз, напевне, або та ж Затока. Але мені там стало нудно вже на третій день. Там крім моря, діскотєк та різних атракціонів нічого нема. Якщо ж вам потрібна більш витончена культурна програма - їдьте в Одесу - чарівне місто! Гарні пляжі, є навіть з галькою як у моєму улюбленому Криму, але найкращій гальковий пляж є нудистським, зауважте. ;) Крім того в Одесі є де прогулятися до або після пляжу, сходити у кіно, театр, посидіти у різноманітних кафе, та і взагалі просто ходити і насолоджуватися чарівними тінистими вулицями центра міста!
Я би однозначно їхав до Одеси, а якщо вже закортить на декілька днів заїхав на Бугаз//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США


Баланс ЕЦБ против ФРС (относительно ВВП)

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Mugwort
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:03

asti
... дуже дякую!
- Затока - не підходить, далеко добиратись!
... хочу МІНІМУМ добиратись від жд вокзалу до "місця відпочинку" :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:06

  Долярчик написав:asti
... дуже дякую!
- Затока - не підходить, далеко добиратись!
... хочу МІНІМУМ добиратись від жд вокзалу до "місця відпочинку" :)

купи авто! или из тех, кто боится руля как огня?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:10

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Так нацбанк сольёт всё, что откупил за год

для того вся схема задумывалась, держали курс у плинтуса, потихонечку выкупая излишки. Потом все сливается порциями по 200 мио по нормальному курсу нужным людям, остальных ждет курс 28. Нужные люди в проффите. Все честно и по закону.

На данный момент вроде всё складно.

А долги чем будем отдавать, откуда брать деньги (валюту), и какой будет курс?

Похоже что вошли в осенне-зимний сезон ослабления гривны.
Немного запоздали. Так, что некоторые уверовали в "па8". Но ничего - наверстаем и компенсируем чрезмерный гривне-укрепляж :)


Профицит за 8 месяцев 2.5лярдов$. Отдать можно на расслабление.


Главное еще у проституток не забирать ихнюю работу . Борьба не с коррупцией, а с проститутками. :mrgreen:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 06 жов, 2019 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:11

  Mugwort написав:
Yuri_61 написав:Всё зависит от того, кто первым накроется медным тазом: ЕС или США


Баланс ЕЦБ против ФРС (относительно ВВП)

Зображення


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Картинку плохо видно , что это значит ?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .
Прием 25.10
Продажа 25.30
С Уважением.
холява
2
 
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