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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2388238923902391

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Не нижче 24.50
50%
137
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:14

  холява написав:
  Yuri_61 написав:Створений прециндент, коли гривня через кілька років укріпилася надовго (може назавжди?) тепер, таким чином, кількість оленів природнім шляхом катасрофічно зменшилася і мають право попасти в червону книгу. Тим самим валютні спекулянти залишаються без значної частини своїх клієнтів.
І ці події зі зміцненням гривні запустили безповоротний процес зневіри пересічних громадян до всевластя бакса.
Особисто мені бакс вже не цікавий. Ну трохи є і годі. Надалі тільки гривня, бо світового кризису немає, всьо ідьот путьом. Для іноземних інвесторів Україна стала своєрідною Меккою, а ОВДП стали небесною манною (з нічого). Пірамідо ОВДП може стати довготривалою (10- 20 років).
Загалом, усьо путьом, Вася.

Национал - патриоты и формула Штанмайера не совместимы.
Будут опасные события.
Неужели гривна выстоит?


Каждый день слышу и вижу по 1+1(и др. каналах) о том как стреляют на фронте и погибают наши ребята .
Никогда не сотрется из памяти МММ. (ну конечно если у тебя не алкогольный делирий)
Никогда не пойму , что ОВДП стала манной небесной , а не развитие экономики .
На счет ШТАНХУЕРА , думаю что еще мы все носик от кровавой юшечки вытрем.

Но я поставлю Вам плюсик , за Ваши "светлые мысли".

Єдиний плюс можливий, що продам квартиру у Львові харків'янам чи дніпрянам(
Бо вже 2 роки - " а ні мурк"
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:17

  Vint написав:
  Долярчик написав:asti
... дуже дякую!
- Затока - не підходить, далеко добиратись!
... хочу МІНІМУМ добиратись від жд вокзалу до "місця відпочинку" :)

купи авто! или из тех, кто боится руля как огня?

... без потреби!
- буде, на моменті, як пасив! - а пасиву мені НЕ потрібно!!! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:
Картинку плохо видно , что это значит ?


Пузырь, который накачивает ЕЦБ лопнет быстрее, чем пузырь ФРС.

С 1 ноября ЕЦБ возобновит скупку активов на рынке на сумму 20 млрд евро в месяц чтобы разогнать инфляцию до целевых 2%. Это добром не кончится.



https://t.me/fuckyoumoney
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:23

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:asti
... дуже дякую!
- Затока - не підходить, далеко добиратись!
... хочу МІНІМУМ добиратись від жд вокзалу до "місця відпочинку" :)

купи авто! или из тех, кто боится руля как огня?

... без потреби!
- буде, на моменті, як пасив! - а пасиву мені НЕ потрібно!!! :mrgreen:

Скористайтеся світовим досвідом. Візьміть авто в оренду.
Або візьміть на крайній випадок таксі.
З орендованим Ви можете поіздити і обрати краще місце.
Зрештою є google maps - огляд вулиць
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:31

  Долярчик написав:... на правах недільного оф-топа :)



- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!

Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!


СМТ Чорноморське (не місто Чорноморськ)
сідаєте на маршрутку і їдете собі
Востаннє редагувалось vovakwasov в Нед 06 жов, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .


І зарплати, якщо не 4 тис. дол. то хоч середньої по країні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:04

  Ой+ написав:
  холява написав:Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .


І зарплати, якщо не 4 тис. дол. то хоч середньої по країні.



Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.
По две ,три пачки контрольных и самостоятельных практически каждый день дома проверяет .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  athena1 написав:Зрештою є google maps - огляд вулиць

... так, але хочеться почути відгуки від і форумчан про те, чи інше місце Одеси, чи Одеської обл.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:10

  proftpd66 написав:Профицит за 8 месяцев по данным НБУ 2.5 млрд$

Торгового баланса? Платежного баланса? Какого года? Уточните плз.
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