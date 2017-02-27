Yuri_61 написав:Створений прециндент, коли гривня через кілька років укріпилася надовго (може назавжди?) тепер, таким чином, кількість оленів природнім шляхом катасрофічно зменшилася і мають право попасти в червону книгу. Тим самим валютні спекулянти залишаються без значної частини своїх клієнтів. І ці події зі зміцненням гривні запустили безповоротний процес зневіри пересічних громадян до всевластя бакса. Особисто мені бакс вже не цікавий. Ну трохи є і годі. Надалі тільки гривня, бо світового кризису немає, всьо ідьот путьом. Для іноземних інвесторів Україна стала своєрідною Меккою, а ОВДП стали небесною манною (з нічого). Пірамідо ОВДП може стати довготривалою (10- 20 років). Загалом, усьо путьом, Вася.
Национал - патриоты и формула Штанмайера не совместимы. Будут опасные события. Неужели гривна выстоит?
Каждый день слышу и вижу по 1+1(и др. каналах) о том как стреляют на фронте и погибают наши ребята . Никогда не сотрется из памяти МММ. (ну конечно если у тебя не алкогольный делирий) Никогда не пойму , что ОВДП стала манной небесной , а не развитие экономики . На счет ШТАНХУЕРА , думаю что еще мы все носик от кровавой юшечки вытрем.
Но я поставлю Вам плюсик , за Ваши "светлые мысли".
Єдиний плюс можливий, що продам квартиру у Львові харків'янам чи дніпрянам( Бо вже 2 роки - " а ні мурк"
Долярчик написав:asti ... дуже дякую! - Затока - не підходить, далеко добиратись! ... хочу МІНІМУМ добиратись від жд вокзалу до "місця відпочинку"
купи авто! или из тех, кто боится руля как огня?
... без потреби! - буде, на моменті, як пасив! - а пасиву мені НЕ потрібно!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
athena1 написав:Зрештою є google maps - огляд вулиць
... так, але хочеться почути відгуки від і форумчан про те, чи інше місце Одеси, чи Одеської обл.....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!