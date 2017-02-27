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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2389239023912392>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 275
Не нижче 24.50
50%
138
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:23

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:asti
... дуже дякую!
- Затока - не підходить, далеко добиратись!
... хочу МІНІМУМ добиратись від жд вокзалу до "місця відпочинку" :)

купи авто! или из тех, кто боится руля как огня?

... без потреби!
- буде, на моменті, як пасив! - а пасиву мені НЕ потрібно!!! :mrgreen:

Скористайтеся світовим досвідом. Візьміть авто в оренду.
Або візьміть на крайній випадок таксі.
З орендованим Ви можете поіздити і обрати краще місце.
Зрештою є google maps - огляд вулиць
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:31

  Долярчик написав:... на правах недільного оф-топа :)



- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!

Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!


СМТ Чорноморське (не місто Чорноморськ)
сідаєте на маршрутку і їдете собі
Востаннє редагувалось vovakwasov в Нед 06 жов, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .


І зарплати, якщо не 4 тис. дол. то хоч середньої по країні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:04

  Ой+ написав:
  холява написав:Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .


І зарплати, якщо не 4 тис. дол. то хоч середньої по країні.



Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.
По две ,три пачки контрольных и самостоятельных практически каждый день дома проверяет .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:10

  proftpd66 написав:Профицит за 8 месяцев по данным НБУ 2.5 млрд$

Торгового баланса? Платежного баланса? Какого года? Уточните плз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.


Ваша вчителька ще попадає у вищу лігу, бо:
повідомляє Головне управління статистики в області.

За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти
склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 6782 грн (по Україні – 6873 грн). http://blitz.if.ua/news/zarobitna-plata ... styka.html


І це нарахованої, в молодих педагогів і в працівників дошкільних не завжди 4000 на руки :(
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Не нойте, школа это доступ к ученикам, а значит база для репетиторства.


Я не працюю в школі, але репетиторство проходить тільки з ЗНО-дисциплін і більшість вчителів репетиторства немає. Просто висвітлюю об'єктивні цифри.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:42

Долярчик, asti Вам дал правильные и хорошие советы.
Но, вообще, советовать сложно - надо знать, что вы хотите от отдыха, какой бюджет.
Я в этом году впервые был на Азове в Счастливцево с внучкой. Очень понравилось. Был дважды - в июле и августе. В августе хуже - море зацвело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:45

  Ой+ написав:
  холява написав:Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.


Ваша вчителька ще попадає у вищу лігу, бо:
повідомляє Головне управління статистики в області.

За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти
склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 6782 грн (по Україні – 6873 грн). http://blitz.if.ua/news/zarobitna-plata ... styka.html


І це нарахованої, в молодих педагогів і в працівників дошкільних не завжди 4000 на руки :(



Жаль , что нет Дня Мужа Учительницы !
А так 37 лет стажа , все мыслимые и не мыслимые названия, учитель-методист (ну и мученника -терпилы ).
С молодежью -ЖАХ !
НЕ хотят платить !
холява
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proftpd66
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