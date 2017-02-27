Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:23
Долярчик написав: Vint написав: Долярчик написав: asti
... дуже дякую!
- Затока - не підходить, далеко добиратись!
... хочу МІНІМУМ добиратись від жд вокзалу до "місця відпочинку"
купи авто! или из тех, кто боится руля как огня?
... без потреби!
- буде, на моменті, як пасив! - а пасиву мені НЕ потрібно!!!
Скористайтеся світовим досвідом. Візьміть авто в оренду.
Або візьміть на крайній випадок таксі.
З орендованим Ви можете поіздити і обрати краще місце.
Зрештою є google maps - огляд вулиць
athena1
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:31
Долярчик написав:
... на правах недільного оф-топа
- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!
Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!
СМТ Чорноморське (не місто Чорноморськ)
сідаєте на маршрутку і їдете собі
Востаннє редагувалось
vovakwasov
в Нед 06 жов, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov
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Додано: Нед 06 жов, 2019 10:35
холява написав:
Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .
І зарплати, якщо не 4 тис. дол. то хоч середньої по країні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:04
Ой+ написав: холява написав:
Всех Учитилей с Праздником !
Всем Здоровья и Хорошего дня .
І зарплати, якщо не 4 тис. дол. то хоч середньої по країні.
Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.
По две ,три пачки контрольных и самостоятельных практически каждый день дома проверяет .
холява
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:10
proftpd66 написав:
Профицит за 8 месяцев по данным НБУ 2.5 млрд$
Торгового баланса? Платежного баланса? Какого года? Уточните плз.
BIGor
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:24
холява написав:
Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.
Ваша вчителька ще попадає у вищу лігу, бо:
повідомляє Головне управління статистики в області.
За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти
склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 6782 грн (по Україні – 6873 грн).
http://blitz.if.ua/news/zarobitna-plata ... styka.html
І це нарахованої, в молодих педагогів і в працівників дошкільних не завжди 4000 на руки
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:38
Zebra написав:
Не нойте, школа это доступ к ученикам, а значит база для репетиторства.
Я не працюю в школі, але репетиторство проходить тільки з ЗНО-дисциплін і більшість вчителів репетиторства немає. Просто висвітлюю об'єктивні цифри.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:42
Долярчик, asti Вам дал правильные и хорошие советы. Но, вообще, советовать сложно - надо знать, что вы хотите от отдыха, какой бюджет. Я в этом году впервые был на Азове в Счастливцево с внучкой. Очень понравилось. Был дважды - в июле и августе. В августе хуже - море зацвело.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:45
Ой+ написав: холява написав:
Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.
Ваша вчителька ще попадає у вищу лігу, бо:
повідомляє Головне управління статистики в області.
За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти
склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 6782 грн (по Україні – 6873 грн).
http://blitz.if.ua/news/zarobitna-plata ... styka.html
І це нарахованої, в молодих педагогів і в працівників дошкільних не завжди 4000 на руки
Жаль , что нет Дня Мужа Учительницы !
А так 37 лет стажа , все мыслимые и не мыслимые названия, учитель-методист (ну и мученника -терпилы ).
С молодежью -ЖАХ !
НЕ хотят платить !
холява
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:50
proftpd66
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