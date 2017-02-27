Да, профицит платежного баланса. Этого года за 8 месяцев. Перекрыли импорт презервативов китайских.
Охрименко написал в блоге на Ютубе, там ссылки нету чтобы сюда скопировать
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:52
Да, профицит платежного баланса. Этого года за 8 месяцев. Перекрыли импорт презервативов китайских.
Охрименко написал в блоге на Ютубе, там ссылки нету чтобы сюда скопировать
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 06 жов, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:53
Старина , Привет.
Я вообще не жалуюсь.
Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные .
Репетиторство ? ! ? !
Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....
Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:56
Можно занимать больше, чем отдавать.
Профицит платёжного баланса готов
Но мы же понимаем, чем это всё закончится.
Украина - не США. Хотя даже у США есть потолок (который регулярно повышается)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:30
Криптовалютный гуру предсказал крах рынка с 10 по 15 октября
|