І це нарахованої, в молодих педагогів і в працівників дошкільних не завжди 4000 на руки
Не нойте, школа это доступ к ученикам, а значит база для репетиторства. Халява только у казнакрадов.
Старина , Привет. Я вообще не жалуюсь. Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные . Репетиторство ? ! ? ! Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....
Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
По традиции, на выручки пришли деньги гастарбайтеров. За 8 месяцев 2019 года в Украину поступило больше 11 млрд. долл в виде частных валютных переводов из-за границы.
Но за 8 месяцев 2019 года сальдо прямых зарубежных инвестиций составило всего 1,8 млрд. долл. Долго еще нам ждать 50 млрд. долл. Сальдо зарубежных портфельных инвестиций за 8 месяцев 2019 года, а это и есть госсоблигации в валюте составило 3,6 млрд. долл.
3.6М нерезиденты в ОВГЗ + долговые инвестиции, кроме этого ОВГЗ. А водки? Про водку я вообще не говорю
Долярчик написав:....... еееехххххх, а я то вуха розвісив, що НАРЕШТІ формула Кіосаки(про кредитне плече) працює і в Україні! ... так нам тут автор починає розказувати...(після 3-ї хв.)
... а виявляється - "сумно, б...ь!" - взяли то кредитних 375 000грн зі сплатою щомісяця 5тис. з хвостиком.... - тут і звичайно легко перекриє їхня здача за 10К іпотеку! - але ж по факту - 50% вони вклали ще своїх коштів! - більше того - чомусь не доплюсовує сюди затрати по ремонту! + простій(через який час почали здавати?) - якщо взяли на котловані, то я взагалі, сміюсь з таких підрахуїв! - що, ніби, в них ще "зверху" залишається 4тис. з гаком щомісяця!
... коротше, печалька...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!