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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2390239123922393>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 275
Не нижче 24.50
50%
138
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:52

  BIGor написав:
  proftpd66 написав:Профицит за 8 месяцев по данным НБУ 2.5 млрд$

Торгового баланса? Платежного баланса? Какого года? Уточните плз.


Да, профицит платежного баланса. Этого года за 8 месяцев. Перекрыли импорт презервативов китайских.

Охрименко написал в блоге на Ютубе, там ссылки нету чтобы сюда скопировать
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 06 жов, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:53

  Zebra написав:
  Ой+ написав:
  холява написав:Моя вчителька пока больше , чем 13 в этом году не получала .
И ТОМУ РАДЫ.


Ваша вчителька ще попадає у вищу лігу, бо:
повідомляє Головне управління статистики в області.

За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти
склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 6782 грн (по Україні – 6873 грн). http://blitz.if.ua/news/zarobitna-plata ... styka.html


І це нарахованої, в молодих педагогів і в працівників дошкільних не завжди 4000 на руки :(

Не нойте, школа это доступ к ученикам, а значит база для репетиторства. Халява только у казнакрадов.



Старина , Привет.
Я вообще не жалуюсь.
Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные .
Репетиторство ? ! ? !
Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....

Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:56

  proftpd66 написав:Да, профицит платежного баланса.

Можно занимать больше, чем отдавать.
Профицит платёжного баланса готов :)

Но мы же понимаем, чем это всё закончится.
Украина - не США. Хотя даже у США есть потолок (который регулярно повышается)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:30

Криптовалютный гуру предсказал крах рынка с 10 по 15 октября

https://realmaluta.livejournal.com/200416.html
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

andrein написав:Криптовалютный гуру предсказал крах рынка с 10 по 15 октября

https://realmaluta.livejournal.com/200416.html


Эта история с РЕПО конечно больше связана с Дойче Банк, который сейчас на грани банкротства. Но да, финансовый кризис уже вот-вот.

И хоть я и не гуру, но записал по этому поводу подкаст))
https://anchor.fm/viktor-chyzhevskyi/episodes/ep-e64ibe


https://t.me/fuckyoumoney
Mugwort
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:57

  proftpd66 написав:


Не во всем согласен с Геной,инвестиции еще зайдут и корпорации додавят мелкий и средний бизнес,финал будет тот же, на 90% он прав,"бее".
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:00

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:Да, профицит платежного баланса.

Можно занимать больше, чем отдавать.
Профицит платёжного баланса готов :)

Но мы же понимаем, чем это всё закончится.
Украина - не США. Хотя даже у США есть потолок (который регулярно повышается)


не знаем, да. Они могут продолжать пузурь создавать в течении 2-3 лет

вот блог на Александра Охрименка новость:
https://www.youtube.com/channel/UCKDQVR ... 3OR4AaABCQ

По традиции, на выручки пришли деньги гастарбайтеров. За 8 месяцев 2019 года в Украину поступило больше 11 млрд. долл в виде частных валютных переводов из-за границы.


Но за 8 месяцев 2019 года сальдо прямых зарубежных инвестиций составило всего 1,8 млрд. долл. Долго еще нам ждать 50 млрд. долл.
Сальдо зарубежных портфельных инвестиций за 8 месяцев 2019 года, а это и есть госсоблигации в валюте составило 3,6 млрд. долл.


3.6М нерезиденты в ОВГЗ + долговые инвестиции, кроме этого ОВГЗ. А водки? Про водку я вообще не говорю :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:06

Битва за маржу: почему украинские олигархи останавливают металлургические предприятия


https://biz.nv.ua/markets/ostanovka-met ... 46141.html
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:35

  холява написав:Старина , Привет.
Я вообще не жалуюсь.
Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные .
Репетиторство ? ! ? !
Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....

Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !

Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:53

  Zebra написав:Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.

які пенсії, субсидії, подарунки?! Зебра Ви шуткуєте?!
vovakwasov
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