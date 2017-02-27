І це нарахованої, в молодих педагогів і в працівників дошкільних не завжди 4000 на руки
Не нойте, школа это доступ к ученикам, а значит база для репетиторства. Халява только у казнакрадов.
Старина , Привет. Я вообще не жалуюсь. Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные . Репетиторство ? ! ? ! Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....
Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
По традиции, на выручки пришли деньги гастарбайтеров. За 8 месяцев 2019 года в Украину поступило больше 11 млрд. долл в виде частных валютных переводов из-за границы.
Но за 8 месяцев 2019 года сальдо прямых зарубежных инвестиций составило всего 1,8 млрд. долл. Долго еще нам ждать 50 млрд. долл. Сальдо зарубежных портфельных инвестиций за 8 месяцев 2019 года, а это и есть госсоблигации в валюте составило 3,6 млрд. долл.
3.6М нерезиденты в ОВГЗ + долговые инвестиции, кроме этого ОВГЗ. А водки? Про водку я вообще не говорю
холява написав:Старина , Привет. Я вообще не жалуюсь. Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные . Репетиторство ? ! ? ! Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....
Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.