По традиции, на выручки пришли деньги гастарбайтеров. За 8 месяцев 2019 года в Украину поступило больше 11 млрд. долл в виде частных валютных переводов из-за границы.
Но за 8 месяцев 2019 года сальдо прямых зарубежных инвестиций составило всего 1,8 млрд. долл. Долго еще нам ждать 50 млрд. долл. Сальдо зарубежных портфельных инвестиций за 8 месяцев 2019 года, а это и есть госсоблигации в валюте составило 3,6 млрд. долл.
3.6М нерезиденты в ОВГЗ + долговые инвестиции, кроме этого ОВГЗ. А водки? Про водку я вообще не говорю
холява написав:Старина , Привет. Я вообще не жалуюсь. Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные . Репетиторство ? ! ? ! Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....
Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.
холява написав:Старина , Привет. Я вообще не жалуюсь. Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные . Репетиторство ? ! ? ! Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....
Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.
Какие субсидии, какие льготы ,букет цветов от класса (в котором она классный руководитель ). Летний отпуск -это святая правда,школа не работает . Что Вы имели ввиду под фразой" все страдают" , я так и не понял . Скорее всего Вы имели ввиду какую то злобу . Я этого не люблю.
Україна за рік зменшила експорт цукру більш ніж на чверть
За вересень-серпень 2018-2019 років українські виробники експортували 409,8 тисяч тонн цукру на 144,3 млн доларів, що майже на 27% менше ніж минулого року – 564,0 тисяч тонн.
Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укрцукор".
Окрім того, відзначають в асоціації, відбулись незначні зміни в географії експортних поставок.
"Ми можемо відзначити деяку зміну географії поставок. Хоча лідером імпорту у нас залишається Узбекистан, відвантаження в цю країну суттєво зменшились - з 210 до 96 тисяч тонн", - прокоментувала заступник голови правління "Укрцукру" Руслана Яненко.
За її словами, на друге місце піднявся Азербайджан (74 тисяч тонн), який посідав 3-тє місце в попередньому сезоні (43 тисяч тонн), а на третьому місці розмістився Таджикистан (36 тисяч тонн.
Щодо наступного сезону, експерт спрогнозувала очікуване підвищення цін на цукор на Лондонській біржі, що безумовно відзначиться і на внутрішньому ринку. Ще одним фактором здорожчання є світовий дефіцит та скорочення виробництва цукру в Україні.
"Серйозним конкурентом в наступному сезоні може стати Росія, яка очікує перевиробництво солодкого піску і, відповідно, боротьба за ринки Середньої Азії буде більш запеклою", - пояснила Яненко.
За оцінками аналітичного відділу асоціації, експорт цукру в 2019/2020 МР році становитиме орієнтовно 300 тисяч тонн.