Додано: Нед 06 жов, 2019 18:39

10/9/9 написав: asti написав: Красная цена такой сторижке - 50 от силы!!

Парикмахерша может за день таким макаром оббаюрить человек 18, если не 20 и соответственно накосить 1500 - 1800 грн; за месяц, соотв, выйдет под 40 штук... Как для провинциального украинского спальника, за самые посредственные стрижки - это несусветные деньги! Красная цена такой сторижке - 50 от силы!!Парикмахерша может за день таким макаром оббаюрить человек 18, если не 20 и соответственно накосить 1500 - 1800 грн; за месяц, соотв, выйдет под 40 штук... Как для провинциального украинского спальника, за самые посредственные стрижки - это несусветные деньги! Та ні.

50% віддає шефу, який тримає той шалман.

Ажіотаж в суботу-неділю, в будні діліть на 2.

Тому може десь 12000 в місяць, це якщо 9годин на день без обіду, 5 днів на тиждень з суботою неділею включно (понеділок , вівторок вихідні).

Якщо не 9 годин в день, а 8, то взагалі може 10500.

А реально, якщо ще міняються днями, і кожна в тиждень захоплює лише один вихідний, тоді ще менше десь 10000. Та ні.50% віддає шефу, який тримає той шалман.Ажіотаж в суботу-неділю, в будні діліть на 2.Тому може десь 12000 в місяць, це якщо 9годин на день без обіду, 5 днів на тиждень з суботою неділею включно (понеділок , вівторок вихідні).Якщо не 9 годин в день, а 8, то взагалі може 10500.А реально, якщо ще міняються днями, і кожна в тиждень захоплює лише один вихідний, тоді ще менше десь 10000.

Может и так, хотя я и в будние дни стригусь - тоже народу нормально. И это меня стригут 30 минут, а приходят люди определенного типажа, ну из тех у кого голова плавно переходит в плечи, так вот таких вообще стригут: минут десять машинкой по макитре поелозила и все, аусвайс! А цена та же. Вот и считайте//))Да, ещё, не знаю как здесь, а в Киеве многие работающие в салонах парикмахеры в свои выходные стригут на дому дешевле. Я например, когда там жил стригся у одной барышни за 80, а в салоне такая же стрижка у неё стоила 150, но мне дома гораздо больше нравилось - душевнее что-ли, ещё и чайком угостят...