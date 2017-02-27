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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:40
asti написав:
Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
это еще повезло, что они Вам голову не помыли...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:49
холява написав:asti
80 -я вообще лысый, так пух сзади снять .
Красная цена такой сторижке - 50 от силы!!
Парикмахерша может за день таким макаром оббаюрить человек 18, если не 20 и накосить 1500 - 1800 грн; за месяц, соответственно, выйдет под 40 штук... Как для провинциального украинского спальника, за самые посредственные стрижки - это несусветные деньги!
Востаннє редагувалось asti
в Нед 06 жов, 2019 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:02
asti написав: холява написав:asti
80 -я вообще лысый, так пух сзади снять .
Красная цена такой сторижке - 50 от силы!!
Парикмахерша может за день таким макаром оббаюрить человек 18, если не 20 и соответственно накосить 1500 - 1800 грн; за месяц, соотв, выйдет под 40 штук... Как для провинциального украинского спальника, за самые посредственные стрижки - это несусветные деньги!
Ну вот Вам и старт-ап!
Только советую сразу придумать где безоплатно возьмете оборудование, помещение, коммуналку, как не платить ни копейки налогов. И кто Вам обеспечит 18-20 клиентов в день круглый год.
А то ведь может и не получиться....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:13
asti написав: холява написав:asti
80 -я вообще лысый, так пух сзади снять .
Красная цена такой сторижке - 50 от силы!!
Парикмахерша может за день таким макаром оббаюрить человек 18, если не 20 и соответственно накосить 1500 - 1800 грн; за месяц, соотв, выйдет под 40 штук... Как для провинциального украинского спальника, за самые посредственные стрижки - это несусветные деньги!
Та ні.
50% віддає шефу, який тримає той шалман.
Ажіотаж в суботу-неділю, в будні діліть на 2.
Тому може десь 12000 в місяць, це якщо 9годин на день без обіду, 5 днів на тиждень з суботою неділею включно (понеділок , вівторок вихідні).
Якщо не 9 годин в день, а 8, то взагалі може 10500.
А реально, якщо ще міняються днями, і кожна в тиждень захоплює лише один вихідний, тоді ще менше десь 10000.
Це грубо прикинув.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:28
asti написав:
Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
Треба індекс не біг мака а стрижки.
Валютный рынок в контексте 2016 - 2018
? Недавно тут згадували 90-ті з тодішніми курсами, так от в серпні 91-го вертався з Польщі і день кантувався в Бресті, то 1$ заледве протратив з канапками в ресторані з червоною ікрою, стрижкою в "чародійці" з миттями і т.д. А зараз в райцентрі банально постригтись 3$.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:39
10/9/9 написав: asti написав:
Красная цена такой сторижке - 50 от силы!!
Парикмахерша может за день таким макаром оббаюрить человек 18, если не 20 и соответственно накосить 1500 - 1800 грн; за месяц, соотв, выйдет под 40 штук... Как для провинциального украинского спальника, за самые посредственные стрижки - это несусветные деньги!
Та ні.
50% віддає шефу, який тримає той шалман.
Ажіотаж в суботу-неділю, в будні діліть на 2.
Тому може десь 12000 в місяць, це якщо 9годин на день без обіду, 5 днів на тиждень з суботою неділею включно (понеділок , вівторок вихідні).
Якщо не 9 годин в день, а 8, то взагалі може 10500.
А реально, якщо ще міняються днями, і кожна в тиждень захоплює лише один вихідний, тоді ще менше десь 10000.
Может и так, хотя я и в будние дни стригусь - тоже народу нормально. И это меня стригут 30 минут, а приходят люди определенного типажа, ну из тех у кого голова плавно переходит в плечи, так вот таких вообще стригут: минут десять машинкой по макитре поелозила и все, аусвайс! А цена та же. Вот и считайте//))
Да, ещё, не знаю как здесь, а в Киеве многие работающие в салонах парикмахеры в свои выходные стригут на дому дешевле. Я например, когда там жил стригся у одной барышни за 80, а в салоне такая же стрижка у неё стоила 150, но мне дома гораздо больше нравилось - душевнее что-ли, ещё и чайком угостят...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:43
asti написав:Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
Только что постригся, точнее сын постриг машинкой Brown, по моему год назад купил за 1200 грн.
Вся мужская часть семьи с удовольствием стрижется. Судя по вашим расценкам за год 150-процентная прибыль при использовании на троих.
Я вообще уже модельные стрижки научился делать, плюс нервы успокаивает, плюс стрижка обычно веселый процесс внутри семьи.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:45
freeze написав:
asti написав:Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
Только что постригся, точнее сын постриг машинкой Brown, по моему год назад купил за 1200 грн.
Вся мужская часть семьи с удовольствием стрижется. Судя по вашим расценкам за год 150-процентная прибыль при использовании на троих.
Я вообще уже модельные стрижки научился делать, плюс нервы успокаивает, плюс стрижка обычно веселый процесс внутри семьи.
Вот и я склоняюсь к мысли купить машинку и забыть об этих горе-парикмахерских навсегда//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:46
freeze написав:
asti написав:Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
Только что постригся, точнее сын постриг машинкой Brown, по моему год назад купил за 1200 грн.
Вся мужская часть семьи с удовольствием стрижется. Судя по вашим расценкам за год 150-процентная прибыль при использовании на троих.
Я вообще уже модельные стрижки научился делать, плюс нервы успокаивает, плюс стрижка обычно веселый процесс внутри семьи.
Стригусь сам под насадку 3 мм одной и той же машинкой уже 17 лет, как купил ее в студенчестве за 20 грн.
Баксов $300 сэкономил.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:53
Zebra написав: freeze написав:
asti написав:Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
Только что постригся, точнее сын постриг машинкой Brown, по моему год назад купил за 1200 грн.
Вся мужская часть семьи с удовольствием стрижется. Судя по вашим расценкам за год 150-процентная прибыль при использовании на троих.
Я вообще уже модельные стрижки научился делать, плюс нервы успокаивает, плюс стрижка обычно веселый процесс внутри семьи.
Стригусь сам под насадку 3 мм одной и той же машинкой уже 17 лет, как купил ее в студенчестве за 20 грн.
Баксов $300 сэкономил.
та какие там 300! Уже штука, не меньше!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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