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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07
Чувствую, что очень скоро нас всех постригут нормально )
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ryabchenko2
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:09
asti
Приятно встретить земляка))
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Alla77777
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:19
asti написав: freeze написав:
asti написав:Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
Только что постригся, точнее сын постриг машинкой Brown, по моему год назад купил за 1200 грн.
Вся мужская часть семьи с удовольствием стрижется. Судя по вашим расценкам за год 150-процентная прибыль при использовании на троих.
Я вообще уже модельные стрижки научился делать, плюс нервы успокаивает, плюс стрижка обычно веселый процесс внутри семьи.
Вот и я склоняюсь к мысли купить машинку и забыть об этих горе-парикмахерских навсегда//))
А моей жене такая мысля пришла два года назад , раскошелился на Moser Primat, стрижёт под насадку теперь меня каждые выходные
.
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Vadim V
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:22
Alla77777 написав:asti
Приятно встретить земляка))
Спасибо, взаимно.
Только вы редко здесь бываете!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:23
ryabchenko2 написав:
Чувствую, что очень скоро нас всех постригут нормально )
ага, по формуле Шайтан-Майера!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:27
холява написав:
80 -я вообще лысый, так пух сзади снять
В училище возле трампарка за 20 грн. можно подстричься.
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forddim
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:27
Vadim V написав:
А моей жене такая мысля пришла два года назад , раскошелился на Moser Primat, стрижёт под насадку теперь меня каждые выходные
.
и как всегда экономят на мужиках
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:40
Я сэкономил больше всех , так как не стригусь уже 31 год , жена раз в год хвост только укорачивает.
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Гурман
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:44
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:45
Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?
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Игорь
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