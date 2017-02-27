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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2392239323942395>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 275
Не нижче 24.50
50%
138
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чувствую, что очень скоро нас всех постригут нормально )
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:09

asti
Приятно встретить земляка)) :lol:
Alla77777
 
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:19

  asti написав:
  freeze написав:
asti написав:Только что сходил подстригся...
Спальный район Кропивницкого, самая обычная парикмахерская "Жасмин", самая обычная стрижка - бока и сзади покороче (машинкой) верх и челка подлиннее (ножницами) полчаса времени на всё//про всё, голову не мыли (хотя пришёл с грязной, в надежде). 90 гривен...
Год назад было 60, перед НГ сделали 70, весной 80, теперь 90.
Вопрос: с#уяли??!
Только что постригся, точнее сын постриг машинкой Brown, по моему год назад купил за 1200 грн.
Вся мужская часть семьи с удовольствием стрижется. Судя по вашим расценкам за год 150-процентная прибыль при использовании на троих.
Я вообще уже модельные стрижки научился делать, плюс нервы успокаивает, плюс стрижка обычно веселый процесс внутри семьи.
Вот и я склоняюсь к мысли купить машинку и забыть об этих горе-парикмахерских навсегда//))

А моей жене такая мысля пришла два года назад , раскошелился на Moser Primat, стрижёт под насадку теперь меня каждые выходные :).
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:22

  Alla77777 написав:asti
Приятно встретить земляка)) :lol:
Спасибо, взаимно.
Только вы редко здесь бываете! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:23

  ryabchenko2 написав:Чувствую, что очень скоро нас всех постригут нормально )
ага, по формуле Шайтан-Майера! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:80 -я вообще лысый, так пух сзади снять

В училище возле трампарка за 20 грн. можно подстричься. :)
forddim
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:27

  Vadim V написав:А моей жене такая мысля пришла два года назад , раскошелился на Moser Primat, стрижёт под насадку теперь меня каждые выходные :).


и как всегда экономят на мужиках :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:40

Я сэкономил больше всех , так как не стригусь уже 31 год , жена раз в год хвост только укорачивает.
Гурман
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:44

  forddim написав:
  холява написав:80 -я вообще лысый, так пух сзади снять

В училище возле трампарка за 20 грн. можно подстричься. :)

...як і без вух залишитись :mrgreen: :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?
Игорь
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