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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2392239323942395

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 275
Не нижче 24.50
50%
138
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... фінансовий форум... йо-ма-йо..... :)
- ви всі точно мішками грошей ворочите? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:46

  asti написав:
  Zebra написав: Стригусь сам под насадку 3 мм одной и той же машинкой уже 17 лет, как купил ее в студенчестве за 20 грн.
Баксов $300 сэкономил.
та какие там 300! Уже штука, не меньше!


Модератори відкриють гілку валютний ринок в контексті стрижки.
Хлопець прибігає зі школи і радісно каже батькові:
— Таточку, ти будеш задоволений мною, я біг за автобусом і зекономив п’ять копійок!
— Дивак! — відповідає батько.— Ти міг би бігти за таксі і зекономити карбованця!
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:50

  Долярчик написав:... фінансовий форум... йо-ма-йо..... :)
- ви всі точно мішками грошей ворочите? :)



Я надеюсь , что Вы не забыли жену с Днем Учителя поздравить ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:57

  Игорь написав:Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?

время и гигиена.у меня так.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:01

  Игорь написав:Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?
Дело не в том, что жалко. Речь об адекватности цены услуги//)) Вот представьте себе, вы приходите на рынок, а там картошка по 100 грн/кг. Вас будет жаба душить или нет?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- ви всі точно мішками грошей ворочите?


Може мішечками, бо якщо мішками, то:
Ведьма с Уолл-Стрит. Самая богатая женщина в истории
Экономия – дело благородное. Ведь только так можно стать богатым. В подтверждение – жизни большинства западных миллионеров. Если в нашем отечестве, спутниками многомиллионных и даже миллиардных состояний, нажитых честным трудом (а как же иначе) после распада Союза является роскошь. То, в Америке, 1/4 миллионеров покупают себе туфли не дороже 100 долларов, а при покупке костюма вкладываются в $200...

Гетти Грин вывела для себя правило успеха: покупать дешево – продавать дорого; быть упорным, проницательным и бережливым. За последним, «ведьма» подразумевала нездоровую скупость.

Так, крайне редко меняла нижнее белье – только когда то полностью изнашивалось, никогда не пользовалась горячей водой, ведь в то время она была дорога, постоянно ходила только в одном платье. Когда она нанимала прачку, настаивала на том, чтобы та стирала лишь подол платья и грязные пятна, чтобы сэкономить мыло. По прочтении газет с биржевыми сводками, она отправляла своего сына Нэда на улицу продавать газету. Прививала бережливость и детям, каждую неделю брала с собой на рынок, где торговалась за каждую копейку, покупала поломанное печенье, потому как оно стоило дешевле.

Умерла Гетти Грин от инсульта во время спора с горничной в 1916-году в возрасте 80 лет. Ее состояние (что в пересчете на текущий момент, составляло около 4-х миллиардов долларов) разделили поровну между сыном Нэдом и бездетной дочерью Сильвией. Первый, очень быстро спустил наследство, вырвавшись от диктаторского контроля матери. Сильвия же всецело посвятила себя благотворительности. https://bizhint.net/samorazvitie-uspeh- ... uoll-strit
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:02

  asti написав:
  Alla77777 написав:asti
Приятно встретить земляка)) :lol:
Спасибо, взаимно.
Только вы редко здесь бываете! :)


Я здесь каждый день, просто читаю, учусь, да и просто интересно) Только куда мне до здешних гуру, мне бы хоть сохранить, про игры с курсом доллара вообще страшно думать)
Alla77777
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:05

  Alla77777 написав:
  asti написав:
  Alla77777 написав:asti
Приятно встретить земляка)) :lol:
Спасибо, взаимно.
Только вы редко здесь бываете! :)
Я здесь каждый день, просто читаю, учусь, да и просто интересно) Только куда мне до здешних гуру, мне бы хоть сохранить, про игры с курсом доллара вообще страшно думать)
А, понятно.
Рад, что сподвигнул проявить вас эпистолярные наклонности//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:28

  холява написав:
  Zebra написав:
  холява написав:Старина , Привет.
Я вообще не жалуюсь.
Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные .
Репетиторство ? ! ? !
Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....

Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !

Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.



Какие субсидии, какие льготы ,букет цветов от класса (в котором она классный руководитель ).
Летний отпуск -это святая правда,школа не работает .
Что Вы имели ввиду под фразой" все страдают" , я так и не понял .
Скорее всего Вы имели ввиду какую то злобу .
Я этого не люблю.


А ежегодные поборы «на шторы», «ремонт класса» и прочую чухню не хочется вспомнить?
Это при том, что в классах потом не делается ничего (ибо и так всё неплохо), а собранное пилится директором на всех, включая крышу?
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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