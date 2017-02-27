... фінансовий форум... йо-ма-йо..... - ви всі точно мішками грошей ворочите?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Zebra написав: Стригусь сам под насадку 3 мм одной и той же машинкой уже 17 лет, как купил ее в студенчестве за 20 грн. Баксов $300 сэкономил.
та какие там 300! Уже штука, не меньше!
Модератори відкриють гілку валютний ринок в контексті стрижки.
Хлопець прибігає зі школи і радісно каже батькові: — Таточку, ти будеш задоволений мною, я біг за автобусом і зекономив п’ять копійок! — Дивак! — відповідає батько.— Ти міг би бігти за таксі і зекономити карбованця!
Долярчик написав:- ви всі точно мішками грошей ворочите?
Може мішечками, бо якщо мішками, то:
Ведьма с Уолл-Стрит. Самая богатая женщина в истории Экономия – дело благородное. Ведь только так можно стать богатым. В подтверждение – жизни большинства западных миллионеров. Если в нашем отечестве, спутниками многомиллионных и даже миллиардных состояний, нажитых честным трудом (а как же иначе) после распада Союза является роскошь. То, в Америке, 1/4 миллионеров покупают себе туфли не дороже 100 долларов, а при покупке костюма вкладываются в $200...
Гетти Грин вывела для себя правило успеха: покупать дешево – продавать дорого; быть упорным, проницательным и бережливым. За последним, «ведьма» подразумевала нездоровую скупость.
Так, крайне редко меняла нижнее белье – только когда то полностью изнашивалось, никогда не пользовалась горячей водой, ведь в то время она была дорога, постоянно ходила только в одном платье. Когда она нанимала прачку, настаивала на том, чтобы та стирала лишь подол платья и грязные пятна, чтобы сэкономить мыло. По прочтении газет с биржевыми сводками, она отправляла своего сына Нэда на улицу продавать газету. Прививала бережливость и детям, каждую неделю брала с собой на рынок, где торговалась за каждую копейку, покупала поломанное печенье, потому как оно стоило дешевле.
Умерла Гетти Грин от инсульта во время спора с горничной в 1916-году в возрасте 80 лет. Ее состояние (что в пересчете на текущий момент, составляло около 4-х миллиардов долларов) разделили поровну между сыном Нэдом и бездетной дочерью Сильвией. Первый, очень быстро спустил наследство, вырвавшись от диктаторского контроля матери. Сильвия же всецело посвятила себя благотворительности. https://bizhint.net/samorazvitie-uspeh- ... uoll-strit
холява написав:Старина , Привет. Я вообще не жалуюсь. Предствьте себе отчитать 4-6 уроков в день (сейчас в старших классах), а потом консультации , потом дополнительные ,репетиторство , дома проверить контрольные и самостоятельные . Репетиторство ? ! ? ! Ей в туалет сходить некогда ..., а тут еще Я .....
Подарил ей платье с шифона и духи- она у меня Умничка !
Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.
Какие субсидии, какие льготы ,букет цветов от класса (в котором она классный руководитель ). Летний отпуск -это святая правда,школа не работает . Что Вы имели ввиду под фразой" все страдают" , я так и не понял . Скорее всего Вы имели ввиду какую то злобу . Я этого не люблю.
А ежегодные поборы «на шторы», «ремонт класса» и прочую чухню не хочется вспомнить? Это при том, что в классах потом не делается ничего (ибо и так всё неплохо), а собранное пилится директором на всех, включая крышу?
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.