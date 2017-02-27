Ведьма с Уолл-Стрит. Самая богатая женщина в историиЭкономия – дело благородное. Ведь только так можно стать богатым. В подтверждение – жизни большинства западных миллионеров. Если в нашем отечестве, спутниками многомиллионных и даже миллиардных состояний, нажитых честным трудом (а как же иначе) после распада Союза является роскошь. То, в Америке, 1/4 миллионеров покупают себе туфли не дороже 100 долларов, а при покупке костюма вкладываются в $200...Гетти Грин вывела для себя правило успеха: покупать дешево – продавать дорого; быть упорным, проницательным и бережливым. За последним, «ведьма» подразумевала нездоровую скупость.Так, крайне редко меняла нижнее белье – только когда то полностью изнашивалось, никогда не пользовалась горячей водой, ведь в то время она была дорога, постоянно ходила только в одном платье. Когда она нанимала прачку, настаивала на том, чтобы та стирала лишь подол платья и грязные пятна, чтобы сэкономить мыло. По прочтении газет с биржевыми сводками, она отправляла своего сына Нэда на улицу продавать газету. Прививала бережливость и детям, каждую неделю брала с собой на рынок, где торговалась за каждую копейку, покупала поломанное печенье, потому как оно стоило дешевле.Умерла Гетти Грин от инсульта во время спора с горничной в 1916-году в возрасте 80 лет. Ее состояние (что в пересчете на текущий момент, составляло около 4-х миллиардов долларов) разделили поровну между сыном Нэдом и бездетной дочерью Сильвией. Первый, очень быстро спустил наследство, вырвавшись от диктаторского контроля матери. Сильвия же всецело посвятила себя благотворительности.