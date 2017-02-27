Долярчик написав:... фінансовий форум... йо-ма-йо..... - ви всі точно мішками грошей ворочите?
Я надеюсь , что Вы не забыли жену с Днем Учителя поздравить ....
... ще зранку!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Игорь написав:Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?
В моем случае банальная экономия времени и соответствие определенному стандарту, а то уже давно чтоб на конкретное время записаться, то это уже "салон" и от 100грн за простейшее, а в этих "экспресс" цирюльнях, то впадлину иной раз сидеть ещё ждать, идти куда-то, там парикмахеры меняются раз в 2 месяца, каждый раз объяснять и разный результат. Когда самостоятельно это 20минут от силы.
Последних лет 10 сами с усами машинкой с АлиЭкспресс за 10$, а на аутсорс только верификацию качества.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)