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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2393239423952396

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 275
Не нижче 24.50
50%
138
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:40

  Andrew_ написав:
  andrein написав:Криптовалютный гуру предсказал крах рынка с 10 по 15 октября

https://realmaluta.livejournal.com/200416.html

И куда девать бакс при крахе? Недвига? Или она у нас пойдет на новое дно?

Так піде і не тільки у нас.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:55

  холява написав:
  Долярчик написав:... фінансовий форум... йо-ма-йо..... :)
- ви всі точно мішками грошей ворочите? :)



Я надеюсь , что Вы не забыли жену с Днем Учителя поздравить ....

... ще зранку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:02

  Andrew_ написав:
  andrein написав:Криптовалютный гуру предсказал крах рынка с 10 по 15 октября

https://realmaluta.livejournal.com/200416.html

И куда девать бакс при крахе? Недвига? Или она у нас пойдет на новое дно?

"Крах" нужно встретить в наличном баксе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:03

  Гурман написав:Я сэкономил больше всех , так как не стригусь уже 31 год , жена раз в год хвост только укорачивает.

Шампунь у дружини брали? Чи якісь традиційні природні засоби, може? :)
(не ображайтеся).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:14

  Игорь написав:Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?

В моем случае банальная экономия времени и соответствие определенному стандарту, а то уже давно чтоб на конкретное время записаться, то это уже "салон" и от 100грн за простейшее, а в этих "экспресс" цирюльнях, то впадлину иной раз сидеть ещё ждать, идти куда-то, там парикмахеры меняются раз в 2 месяца, каждый раз объяснять и разный результат. Когда самостоятельно это 20минут от силы.

Последних лет 10 сами с усами машинкой с АлиЭкспресс за 10$, а на аутсорс только верификацию качества.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:44

  Вкладчик1234 написав:
  Andrew_ написав:
  andrein написав:Криптовалютный гуру предсказал крах рынка с 10 по 15 октября

https://realmaluta.livejournal.com/200416.html

И куда девать бакс при крахе? Недвига? Или она у нас пойдет на новое дно?

"Крах" нужно встретить в наличном баксе

Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
Andrew_
 
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