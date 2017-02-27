... ще зранку!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:55
... ще зранку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:02
"Крах" нужно встретить в наличном баксе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:03
Шампунь у дружини брали? Чи якісь традиційні природні засоби, може?
(не ображайтеся).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:14
В моем случае банальная экономия времени и соответствие определенному стандарту, а то уже давно чтоб на конкретное время записаться, то это уже "салон" и от 100грн за простейшее, а в этих "экспресс" цирюльнях, то впадлину иной раз сидеть ещё ждать, идти куда-то, там парикмахеры меняются раз в 2 месяца, каждый раз объяснять и разный результат. Когда самостоятельно это 20минут от силы.
Последних лет 10 сами с усами машинкой с АлиЭкспресс за 10$, а на аутсорс только верификацию качества.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:44
Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:45
завтра меж банк всех подстрижёт по 26.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и каминг ауты со стрижками, как будто 90-е на улице. Наверно, ещё и натур хозяйство в селе для экономии
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:03
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес
если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:29
Это первый шаг к первому миллиарду.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:48
Це не всі причини для "крафтової" стрижки. Був ще варіант "армія/казарма"... Ввечері перед ранковим шикуванням для огляду, з парою ножиць та ручною машинкою на роту...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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