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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 00:50
Игорь написав:
Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?
Время - не сидишь в очереди, свои предпочтения уже знаешь и уже все на автомате делается за 3 минуты + минута жене выровнять сзади.
Брезгливость - пару раз попадал как на странных кадров перед собой, так и на стрёмных парикмахерниц со странной сыпью. Решил нуивонах.
Дешевле. Ровно раз в 2 недели происходит стрижка меня и моего малого, машинка куплена 10 лет назад. Профит считайте сами - взрослая и детская стрижка 24 раза в год.
Хорошая вешчь. надо брать, даже не сумневайтесь
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Додано: Пон 07 жов, 2019 00:52
Corpocrator написав:
Последних лет 10 сами с усами машинкой с АлиЭкспресс за 10$, а на аутсорс только верификацию качества.
Как вы умудряетесь сделать ровную линию сзади? Полубокс? или 0?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 00:55
asti написав: Игорь написав:
Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?
Дело не в том, что жалко. Речь об адекватности цены услуги//)) Вот представьте себе, вы приходите на рынок, а там картошка по 100 грн/кг. Вас будет жаба душить или нет?
Адекватность цены вы как определяете? Вашими представлениями о том, сколько должен бы зарабатывать парикмахер и какие у него расходы? И с чего бы эти фантазии называть адекватной ценой? Не хватает только начать диктовать цены, как в совке.
Люди готовы платить 90-100 грн за стрижку машинкой - значит, это и есть адекватная цена.
П. С. Я стригусь за 200-250 обычно, но это ясно не машинкой.
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