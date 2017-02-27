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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2394239523962397

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 276
Не нижче 24.50
50%
139
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:50

  Игорь написав:Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?

Время - не сидишь в очереди, свои предпочтения уже знаешь и уже все на автомате делается за 3 минуты + минута жене выровнять сзади.

Брезгливость - пару раз попадал как на странных кадров перед собой, так и на стрёмных парикмахерниц со странной сыпью. Решил нуивонах.

Дешевле. Ровно раз в 2 недели происходит стрижка меня и моего малого, машинка куплена 10 лет назад. Профит считайте сами - взрослая и детская стрижка 24 раза в год.

Хорошая вешчь. надо брать, даже не сумневайтесь :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:Последних лет 10 сами с усами машинкой с АлиЭкспресс за 10$, а на аутсорс только верификацию качества.


Как вы умудряетесь сделать ровную линию сзади? Полубокс? или 0?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:
  Игорь написав:Коллеги, стричься самому это от того жалко 100 грн на стрижку или хочешь сделать хорошо - сделай сам ?
Дело не в том, что жалко. Речь об адекватности цены услуги//)) Вот представьте себе, вы приходите на рынок, а там картошка по 100 грн/кг. Вас будет жаба душить или нет?
Адекватность цены вы как определяете? Вашими представлениями о том, сколько должен бы зарабатывать парикмахер и какие у него расходы? И с чего бы эти субъективные оценки называть адекватной ценой? Не хватает только начать диктовать цены, как в совке.
Люди готовы платить 90-100 грн за стрижку машинкой - значит, это и есть адекватная цена, все просто.
П. С. Я стригусь за 200-250 обычно, но это ясно не машинкой.
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