|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:44
Вкладчик1234 написав: Andrew_ написав:
И куда девать бакс при крахе? Недвига? Или она у нас пойдет на новое дно?
"Крах" нужно встретить в наличном баксе
Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:45
завтра меж банк всех подстрижёт по 26.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:03
Andrew_ написав:
Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес
если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 1983
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 05:53
Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.
-
vlad6603
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 09.07.19
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:30
vlad6603 написав:
Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.
Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2513
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:37
Hotab
зато какой замечательный пост Перес де Куэльяр на 2ом месте за неделю и сколько в нём интересного по теме - аплодирую
странно, шо не на первом...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 5944
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4063 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:17
чик написав:Hotab
зато какой замечательный пост Перес де Куэльяр на 2ом месте за неделю и сколько в нём интересного по теме - аплодирую
странно, шо не на первом...
дело не в лозунгах,скорее за ним соскучились.Залог крепкой онлайн дружбы-регулярное облайкивание.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:20
[del]
Востаннє редагувалось alex_2013
в Пон 07 жов, 2019 08:28, всього редагувалось 1 раз.
-
alex_2013
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 10.04.13
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:20
shapo написав: Starikan написав: shapo написав:
откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.
Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).
Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал.
Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна.
Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании.
Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит.
А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения
Неправда! Крім державної власності в СРСР була ще й колективна форма власності! Це колгоспи. Працюючі там навіть не платили податок на заробітну плату, лише профспілкові внески!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2059
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:34
Hotab
Hotab написав: vlad6603 написав:
Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.
Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.
именно для вас сегодня дол. на межбанке уйдёт к отметке 24. а завтра и до 23.
а остальным сегодня надо готовится увидеть курс на 3-5 коп выше от пятничного закрытия.
и этот процесс у.е. будет медленно, без резких скачков идти до н.года только вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6718
|1459609
|
Пон 07 жов, 2019 08:32
ЛОБ
|
|15868
|1900928
|
|
|276
|25195
|
|