|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:44
Вкладчик1234 написав: Andrew_ написав:
И куда девать бакс при крахе? Недвига? Или она у нас пойдет на новое дно?
"Крах" нужно встретить в наличном баксе
Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2019 22:45
завтра меж банк всех подстрижёт по 26.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:03
Andrew_ написав:
Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес
если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 1983
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 05:53
Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.
-
vlad6603
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 09.07.19
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:30
vlad6603 написав:
Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.
Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2513
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:37
Hotab
зато какой замечательный пост Перес де Куэльяр на 2ом месте за неделю и сколько в нём интересного по теме - аплодирую
странно, шо не на первом...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 5944
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4063 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:17
чик написав:Hotab
зато какой замечательный пост Перес де Куэльяр на 2ом месте за неделю и сколько в нём интересного по теме - аплодирую
странно, шо не на первом...
дело не в лозунгах,скорее за ним соскучились.Залог крепкой онлайн дружбы-регулярное облайкивание.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:20
shapo написав: Starikan написав: shapo написав:
откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.
Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).
Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал.
Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна.
Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании.
Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит.
А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения
Неправда! Крім державної власності в СРСР була ще й колективна форма власності! Це колгоспи. Працюючі там навіть не платили податок на заробітну плату, лише профспілкові внески!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2059
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:34
Hotab
Hotab написав: vlad6603 написав:
Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.
Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.
именно для вас сегодня дол. на межбанке уйдёт к отметке 24. а завтра и до 23.
а остальным сегодня надо готовится увидеть курс на 3-5 коп выше от пятничного закрытия.
и этот процесс у.е. будет медленно, без резких скачков идти до н.года только вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4340
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:39
ЛАД написав: Starikan написав: budivelnik написав:
все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.
Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое
Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы
).
Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.
С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной
жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.
Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.[/quote]
В Києві нормальний дитячий садочок це від 1000 доларів в місяць, школа від 1500 доларів... Так що були б гроші...
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 2059
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6718
|1459610
|
Пон 07 жов, 2019 08:32
ЛОБ
|
|15868
|1900928
|
|
|276
|25195
|
|