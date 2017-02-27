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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2391239223932394>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:44

  Вкладчик1234 написав:
  Andrew_ написав:
  andrein написав:Криптовалютный гуру предсказал крах рынка с 10 по 15 октября

https://realmaluta.livejournal.com/200416.html

И куда девать бакс при крахе? Недвига? Или она у нас пойдет на новое дно?

"Крах" нужно встретить в наличном баксе

Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:45

  asti написав:
  ryabchenko2 написав:Чувствую, что очень скоро нас всех постригут нормально )
ага, по формуле Шайтан-Майера! ;) ;)


завтра меж банк всех подстрижёт по 26.)) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:03

  Andrew_ написав:Тогда отлично, хочется дешевую недвигу


в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес

если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 05:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.
vlad6603
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:30

  vlad6603 написав:Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.

Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:37

Hotab
зато какой замечательный пост Перес де Куэльяр на 2ом месте за неделю и сколько в нём интересного по теме - аплодирую :) странно, шо не на первом...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:17

  чик написав:Hotab
зато какой замечательный пост Перес де Куэльяр на 2ом месте за неделю и сколько в нём интересного по теме - аплодирую :) странно, шо не на первом...

дело не в лозунгах,скорее за ним соскучились.Залог крепкой онлайн дружбы-регулярное облайкивание.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:20

[del]
Востаннє редагувалось alex_2013 в Пон 07 жов, 2019 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:20

  shapo написав:
  Starikan написав:
  shapo написав:откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.

Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?
У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).

Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал.
Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна.
Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании.
Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит.
А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения

Неправда! Крім державної власності в СРСР була ще й колективна форма власності! Це колгоспи. Працюючі там навіть не платили податок на заробітну плату, лише профспілкові внески!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:34

  Hotab написав:
  vlad6603 написав:Что день грядущий нам готовит в плане курса доллара? Узнаем через несколько часов.

Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.


Hotab именно для вас сегодня дол. на межбанке уйдёт к отметке 24. а завтра и до 23. :P
а остальным сегодня надо готовится увидеть курс на 3-5 коп выше от пятничного закрытия.
и этот процесс у.е. будет медленно, без резких скачков идти до н.года только вверх. :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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