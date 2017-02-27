shapo написав:

Starikan написав: shapo написав: откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги. откуда у Бени еще студентом начавшего заниматься при СССР предпринимательством при появлении первых кооперативов деньги.

Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?

У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами). Вы уже забыли, как эти кооперативы занимались обналичкой?У меня была пара знакомых из Южгипроцемента и Ин-та шахтного строительства. Именно этим и занимались (псевдо-договорами с заводами).

Ничего я не забыл. Всё помню, и НТЦТМ при райкомах где партия дала заработать комсомольцам стартовый капитал.Вот только в ваших рассуждения 2 изьяна.Во-первых, никакой иной собственности кроме государственной в СССР не было, поэтому любого можно обвинить в её воровстве и использовании.Во-вторых, у многих, в т. ч. моих знакомых, были стартовые условия получше чем у Бени, но их уже никто не помнит.А он уцелел, в т. ч. и от обычных тогда наездов бандюков, и создал империю, так что уже за это достоин уважения