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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2391239223932394

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:39

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  budivelnik написав:все верно. 250 000 долл. за 18 лет надо вложить в ребенка.
и не только в Германии, но и в Украине такие цены.
А може трошки математики за 3-тій клас і менше фантазій?
1 Середня зарплата приблизно 300 доларів
2 Витрати на дитину не можуть бути більшими від розміру доходів, і в середньому становлять 30% від зарплати-нехай 100 доларів в місяць
3 Отже 100 доларів *18років*12 місяців=21600 доларів
Висновок
Не треба фонтанувати якимись неймовірними цифрами і лякати людей.

Имеется в виду покупка квартиры, авто, обучение в Гарварде и всё такое :mrgreen:

Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы :) ).
Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.
С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.
Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.[/quote]
В Києві нормальний дитячий садочок це від 1000 доларів в місяць, школа від 1500 доларів... Так що були б гроші...
Qwerty
 
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