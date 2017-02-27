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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2391239223932394

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:02

Открылись +2коп
24,80 / 24,85
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:51

Появился анализ ликвидности.
Кор.счета 44,821 (-3,519 )

Интересно что банки разместили на двух недельных сертификатах на 7,9 млрд больше чем было погашение.( 45,655 )
Такое большое размещение на двухнедельках последний раз было в апреле

Что касается НБУ вроде цифра светится 1045 , то есть НБУ купил около 40 млн в пятницу, но это не точно.
Коллега Сибарит как думаете сколько реально в пятницу купил НБУ ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:54

Пошли в рист ))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:54

  zzzzzz написав:Появился анализ ликвидности.
Кор.счета 44,821 (-3,519 )

Интересно что банки разместили на двух недельных сертификатах на 7,9 млрд больше чем было погашение.( 45,655 )
Такое большое размещение на двухнедельках последний раз было в апреле

Что касается НБУ вроде цифра светится 1045 , то есть НБУ купил около 40 млн в пятницу, но это не точно.
Коллега Сибарит как думаете сколько реально в пятницу купил НБУ ?


Я точно знаю, сколько купил: 42,5 млн. Это в данных по объемам интервенций уже было.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:10

  Moneta написав:
  Andrew_ написав:Тогда отлично, хочется дешевую недвигу


в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес

если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.

добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь Алексеевич написав:
  Alex2006 написав:
  Hotab написав:Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.

Да ладно, обычный "кабанчик", нужно отнестись с пониманием, человек по уши в баксе сидит и укрепляж гривны его совсем не радует :) Интересно, поведутся ли сегодня олени с МБ на пятничный подскок рыжика)


уж лучше в баксе сейчас до февраля, чем иметь фантики на руках, которые обесцениваться будут каждый день.
хотя я больше предпочитаю ком. недвигу, с которой ежем. за аренду 01 числа капают монеты.
поэтому у меня нет больших сбережений не в фантиках не в у.е. всё в бетоне и на покушать. :D
Это та недвига, по которой вы банки прокинули по ипотеке?
Faceless
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