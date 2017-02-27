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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:02
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:51
Появился анализ ликвидности.
Кор.счета 44,821 (-3,519 )
Интересно что банки разместили на двух недельных сертификатах на 7,9 млрд больше чем было погашение.( 45,655 )
Такое большое размещение на двухнедельках последний раз было в апреле
Что касается НБУ вроде цифра светится 1045 , то есть НБУ купил около 40 млн в пятницу, но это не точно.
Коллега Сибарит как думаете сколько реально в пятницу купил НБУ ?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:54
Пошли в рист ))
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:54
zzzzzz написав:
Появился анализ ликвидности.
Кор.счета 44,821 (-3,519 )
Интересно что банки разместили на двух недельных сертификатах на 7,9 млрд больше чем было погашение.( 45,655 )
Такое большое размещение на двухнедельках последний раз было в апреле
Что касается НБУ вроде цифра светится 1045 , то есть НБУ купил около 40 млн в пятницу, но это не точно.
Коллега Сибарит как думаете сколько реально в пятницу купил НБУ ?
Я точно знаю, сколько купил: 42,5 млн. Это в данных по объемам интервенций уже было.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:10
Moneta написав: Andrew_ написав:
Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес
если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:12
Игорь Алексеевич написав: Alex2006 написав: Hotab написав:
Игорь Алексеевич зато в очередной раз нам уже сообщил свой апокалипсический прогноз.
Пора искать кнопку "бан", уже надоедает этот парад невменяшек.
Да ладно, обычный "кабанчик", нужно отнестись с пониманием, человек по уши в баксе сидит и укрепляж гривны его совсем не радует
Интересно, поведутся ли сегодня олени с МБ на пятничный подскок рыжика)
уж лучше в баксе сейчас до февраля, чем иметь фантики на руках, которые обесцениваться будут каждый день.
хотя я больше предпочитаю ком. недвигу, с которой ежем. за аренду 01 числа капают монеты.
поэтому у меня нет больших сбережений не в фантиках не в у.е. всё в бетоне и на покушать.
Это та недвига, по которой вы банки прокинули по ипотеке?
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