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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23932394239523962397>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Ну если месяц ежедневно говорить,что уже дно и начнем расти, то когда-то же Вы должны угадать)))

я хоть мес говорил, что уйдём вверх, а некоторые и до сег. дня всё ещё в надежде увидеть курс до н.года. 23)))

Ну вы месяц пытались попасть (и не факт , что уже попали), а у них ещё почти 3 есть,чтобы попасть. Мне кажется из вас одинаково никудышные Ванги)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:48

  чик написав:Hotab
зато какой замечательный пост Перес де Куэльяр на 2ом месте за неделю и сколько в нём интересного по теме - аплодирую :) странно, шо не на первом...


Я также очень удивлен,что не на первом.

А если серьезно и по теме,
то в связи с такими именно настроениями общества ( ведь форум это и есть маленькое
настроение ,небольшой срез) -
капец украинской гривне, ну не совсем капец пока, но курс на медленное, но верное ослабление просто безальтернативен. Как говорится, "пропал дом".
ПИИ, деловой и потребительский настрой , валюта , и вот такой "срез" настроений - это все звенья одной цепи.
А могли бы иметь крепкую стабильную валюту на уровнях 22-23 ведь.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 07 жов, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это только у привата валютные операции заглючили ?
Кто, что знает ? Починят ли ?
"Внимание! Работа с заявками невозможна, торговая сессия закрыта. Время работы: с 10:00 до 13:00 в рабочие дни."
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 07 жов, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:50

  zzzzzz написав:Растем 89/92

Странно было бы, если бы не росли. Свисток на 26 показал, что отложенный сезонный спрос сформирован.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Это та недвига, по которой вы банки прокинули по ипотеке?

не прокинул, а договорились после 3 лет судебных тяжб погасить долг с дисконтом, но одним платежём. там у них была акция на погашение с дисконтом.
правда и здесь мутки, но теперь с налоговой, т.к. это прощение облагается налогом.
но это уже др. история и др. суды и др. схемы.((


Вполне серьезно и по теме:

Это и есть главная валюта Украины - коммерческая в удачном месте, причем вовсе не обязательно крупных городов.
Вторая резервная валюта - локационная и качественная жилая недвижимость Киве,Львов,Одесса.

А доллар и евро - всего лишь билет, чтобы доехать трамвае до нужной остановки и слить все до нуля, ну т.е. выбросить билетик :)
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 07 жов, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:55

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Растем 89/92

Странно было бы, если бы не росли. Свисток на 26 показал, что отложенный сезонный спрос сформирован.

Уже пошло снижение 87/90
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:56

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Растем 89/92

Странно было бы, если бы не росли. Свисток на 26 показал, что отложенный сезонный спрос сформирован.

Уже пошло снижение 87/90

Внутридневная коррекция.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:57

Zebra
может быть, посмотрим по итогам дня. Но банки почему-то на 7 млрд больше загнали в двухнедельные сертификаты.
И рефинанс никто не брал у НБУ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Уже пошло снижение 87/90

Это потому, что НБУ начал лить


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Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно будет ли НБУ играть против тренда?
Это всегда себе дороже выходит.
Зачем сливать лишние валютные копейки ,удерживая курс МБ ниже психологической отметки 25.
Уже даже школьники понимают, что при данном состоянии экономики и тенденций в обществе курс 24 - был слишком преждевременным, если не сказать порнографическим.

Они должны были бы определить ориентир для защиты - все-таки явно повыше.

А так - это просаживают получку в зале игровых автоматов.

Ну и не мелочь все-таки просаживают, учитывая непонятки впереди по очень многим вопросам, надо бы более серьезно относится к этому.
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