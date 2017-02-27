Ну вы месяц пытались попасть (и не факт , что уже попали), а у них ещё почти 3 есть,чтобы попасть. Мне кажется из вас одинаково никудышные Ванги)).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:47
Ну вы месяц пытались попасть (и не факт , что уже попали), а у них ещё почти 3 есть,чтобы попасть. Мне кажется из вас одинаково никудышные Ванги)).
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:48
Я также очень удивлен,что не на первом.
А если серьезно и по теме,
то в связи с такими именно настроениями общества ( ведь форум это и есть маленькое
настроение ,небольшой срез) -
капец украинской гривне, ну не совсем капец пока, но курс на медленное, но верное ослабление просто безальтернативен. Как говорится, "пропал дом".
ПИИ, деловой и потребительский настрой , валюта , и вот такой "срез" настроений - это все звенья одной цепи.
А могли бы иметь крепкую стабильную валюту на уровнях 22-23 ведь.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 07 жов, 2019 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это только у привата валютные операции заглючили ?
Кто, что знает ? Починят ли ?
"Внимание! Работа с заявками невозможна, торговая сессия закрыта. Время работы: с 10:00 до 13:00 в рабочие дни."
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 07 жов, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:50
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:53
Вполне серьезно и по теме:
Это и есть главная валюта Украины - коммерческая в удачном месте, причем вовсе не обязательно крупных городов.
Вторая резервная валюта - локационная и качественная жилая недвижимость Киве,Львов,Одесса.
А доллар и евро - всего лишь билет, чтобы доехать трамвае до нужной остановки и слить все до нуля, ну т.е. выбросить билетик
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 07 жов, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:55
Уже пошло снижение 87/90
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:56
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:57
Zebra
может быть, посмотрим по итогам дня. Но банки почему-то на 7 млрд больше загнали в двухнедельные сертификаты.
И рефинанс никто не брал у НБУ
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это потому, что НБУ начал лить
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно будет ли НБУ играть против тренда?
Это всегда себе дороже выходит.
Зачем сливать лишние валютные копейки ,удерживая курс МБ ниже психологической отметки 25.
Уже даже школьники понимают, что при данном состоянии экономики и тенденций в обществе курс 24 - был слишком преждевременным, если не сказать порнографическим.
Они должны были бы определить ориентир для защиты - все-таки явно повыше.
А так - это просаживают получку в зале игровых автоматов.
Ну и не мелочь все-таки просаживают, учитывая непонятки впереди по очень многим вопросам, надо бы более серьезно относится к этому.
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