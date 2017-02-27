Додано: Пон 07 жов, 2019 11:21

zzzzzz написав: И рефинанс никто не брал у НБУ И рефинанс никто не брал у НБУ

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0007.10.2019......................Доллар прибавил 27 копеек.Открылись на 2 копейки выше закрытия, что несколько удивительно. Такие подскоки Рыжика, ка мы наблюдали в пятницу, рынок обычно отыгрывает при открытии.Первые 1.5 часа сессии наблюдался плавный и равномерный рост. Впрочем, лишком интенсивным его назвать нельзя, осилили всего 9 копеек. После очень короткой паузы начали опускаться еще медленнее, чем поднимались.Как выяснили еще в пятницу, НБУ купил 42.5 млн. Анализ ликвидности это подтвердил.Наиболее весомым фактором в сокращении коррсчетов стала существенная прибавка в объеме двухнедельных сертификатов. К сожалению, бурного развития экономики это не предвещает, но и массового валютного психоза банки, похоже, не ожидают. Частично это повышение произошло за счет сокращения объемов суточных сертификатов.Казначейство ликвидности добавило. На сокращение ликвидности также сыграл сезон выплаты зарплат - деньги со счетов ушли в наличку.Рефинанс через неделю. Тендеры проводятся по очереди.Продаж валюти на міжбанківському ринку03.10.2019Усього, млн дол. США 383.4Объем для четверга не рекордный, но вполне приличный. Обороты чистые, без интервенций.