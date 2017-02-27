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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2396239723982399>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:09

  Mazay256 написав:
В Украине хотят ввести новый налог на обмен валюты. При покупке или продаже наличных долларов людям придется платить 1%

https://ubr.ua/finances/taxes/v-ukraine-khotjat-vvesti-novyj-naloh-na-obmen-valjuty-3887222

Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

Онлайн обмен не затронет :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:10

  zzzzzz написав:Vadim V
он открылся но не полностью в каличном виде

Это тоже самое что не работает :mrgreen: , так как работать в таком виде не получаеться.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:12

  Kalgan написав:
  Mazay256 написав:
В Украине хотят ввести новый налог на обмен валюты. При покупке или продаже наличных долларов людям придется платить 1%

https://ubr.ua/finances/taxes/v-ukraine-khotjat-vvesti-novyj-naloh-na-obmen-valjuty-3887222

Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

Онлайн обмен не затронет :D

в онлайне в банках будет на 1грн. стоить больше, чем у менял за углом за нал. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:16

  Kalgan написав:
  Mazay256 написав:
В Украине хотят ввести новый налог на обмен валюты. При покупке или продаже наличных долларов людям придется платить 1%

https://ubr.ua/finances/taxes/v-ukraine-khotjat-vvesti-novyj-naloh-na-obmen-valjuty-3887222

Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

Онлайн обмен не затронет :D

Вони там зовсім сказилися , кінчатори епохи бідності ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:в онлайне в банках будет на 1грн. стоить больше, чем у менял за углом за нал.

А что сейчас мешает банкам ставить на 1 грн больше ?
Почему то не ставят :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:43

25.07-25.10/25.17-25.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:51

  Alex2006 написав:Да ладно, обычный "кабанчик", нужно отнестись с пониманием, человек по уши в баксе сидит и укрепляж гривны его совсем не радует :)


Тому, кто сидит в баксе, на движения гривны просто по барабану.
Его радует лишь то, что эти баксы у него ЕСТЬ :)

А вот те, кто сидит в гривне, вечно переживают за "долларовый эквивалент" :)

  Alex2006 написав:Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)


Ага... ну-ну. Закрепили победу ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:01

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Vadim V
нет
Спасибо!
Вот сцуки , звездят шо всё работает ...

Открывается в текстовом режиме
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:02

камнем в бок

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kalgan написав:
  Mazay256 написав:
В Украине хотят ввести новый налог на обмен валюты. При покупке или продаже наличных долларов людям придется платить 1%

https://ubr.ua/finances/taxes/v-ukraine-khotjat-vvesti-novyj-naloh-na-obmen-valjuty-3887222

Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

Онлайн обмен не затронет :D


В свете налоговых амнистий и нулевых деклараций онлайн обмен даст много полезной информации, плюс очень много полезного для верификаторов субсидий,
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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