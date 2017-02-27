Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.
Онлайн обмен не затронет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:09
Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.
Онлайн обмен не затронет
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:10
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:12
в онлайне в банках будет на 1грн. стоить больше, чем у менял за углом за нал.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:16
Вони там зовсім сказилися , кінчатори епохи бідності ...
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:43
25.07-25.10/25.17-25.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:51
Тому, кто сидит в баксе, на движения гривны просто по барабану.
Его радует лишь то, что эти баксы у него ЕСТЬ
А вот те, кто сидит в гривне, вечно переживают за "долларовый эквивалент"
Ага... ну-ну. Закрепили победу ?
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:01
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Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:02
камнем в бок
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В свете налоговых амнистий и нулевых деклараций онлайн обмен даст много полезной информации, плюс очень много полезного для верификаторов субсидий,
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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