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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:28
hxbbgaf написав:
При чем тут спорт? Начали бы с бени лучше. Сеньоры помидоры достали.
ну пойдёт народ на чёрный рынок. Проходили уже.
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vitaliian
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:33
vitaliian написав: hxbbgaf написав:
При чем тут спорт? Начали бы с бени лучше. Сеньоры помидоры достали.
ну пойдёт народ на чёрный рынок. Проходили уже.
Так куратор чр и продвигает этот закон , так как многие перешли на обмен в банки и у него снизилась прибыль.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:34
vitaliian написав: hxbbgaf написав:
При чем тут спорт? Начали бы с бени лучше. Сеньоры помидоры достали.
ну пойдёт народ на чёрный рынок. Проходили уже.
чем больше народ тусить будет в онлайн банков при обмене, тем больше будет у него проблем с налоговой.
банк может притормозить обмен, если увидит, что сумма более 150штук. финмониторить захотят.
вторая проблема может быть, что юзать в иб можете хоть сто раз, а вот если надо будет получить потом нал в кассе, то могут сказать - нету валюты. надо заказывать заранее.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 07 жов, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:37
vovakwasov написав: Zebra написав:
Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.
які пенсії, субсидії, подарунки?! Зебра Ви шуткуєте?!
По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?
Вот когда бизнесом занимаешься - это да, треш бывает: и ни субсидии, ни льгот, ни отпусков.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:55
Только что скинул 6000 пА 25,15!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:55
Почему именно 6?
- хотел в Газе откупиться ПА 25, теперь не буду//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 13:56
Zebra написав:
По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?
Різниця в тому, що майже з будь-якого вчителя можна легко зробити торгаша, грузчика, вояку... але зворотня дія майже неможлива.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:02
twin написав: asti написав:
Почему именно 6?
- хотел в Газе откупиться ПА 25, теперь не буду//))
6к в газі?!
Так, а шо вас дивує? (На депозит, звісно!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:04
А чего не на помощь голодающим? Маразм крепчает.
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