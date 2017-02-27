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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 239723982399240024012402>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:28

  hxbbgaf написав:При чем тут спорт? Начали бы с бени лучше. Сеньоры помидоры достали.

ну пойдёт народ на чёрный рынок. Проходили уже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:33

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:При чем тут спорт? Начали бы с бени лучше. Сеньоры помидоры достали.

ну пойдёт народ на чёрный рынок. Проходили уже.

Так куратор чр и продвигает этот закон , так как многие перешли на обмен в банки и у него снизилась прибыль.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:34

  vitaliian написав:
  hxbbgaf написав:При чем тут спорт? Начали бы с бени лучше. Сеньоры помидоры достали.

ну пойдёт народ на чёрный рынок. Проходили уже.


чем больше народ тусить будет в онлайн банков при обмене, тем больше будет у него проблем с налоговой.
банк может притормозить обмен, если увидит, что сумма более 150штук. финмониторить захотят. :roll:
вторая проблема может быть, что юзать в иб можете хоть сто раз, а вот если надо будет получить потом нал в кассе, то могут сказать - нету валюты. надо заказывать заранее. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 07 жов, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:37

  vovakwasov написав:
  Zebra написав:Зато пенсия, субсидия, льготы, подарки от учеников, летний отпуск. Все страдают.

які пенсії, субсидії, подарунки?! Зебра Ви шуткуєте?!

По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?
Вот когда бизнесом занимаешься - это да, треш бывает: и ни субсидии, ни льгот, ни отпусков.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:55

Только что скинул 6000 пА 25,15!
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Почему именно 6?
- хотел в Газе откупиться ПА 25, теперь не буду//)) ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?

Різниця в тому, що майже з будь-якого вчителя можна легко зробити торгаша, грузчика, вояку... але зворотня дія майже неможлива.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:58

  asti написав:Почему именно 6?
- хотел в Газе откупиться ПА 25, теперь не буду//)) ;) ;)

6к в газі?!
twin
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:02

  twin написав:
  asti написав:Почему именно 6?
- хотел в Газе откупиться ПА 25, теперь не буду//)) ;) ;)
6к в газі?!
Так, а шо вас дивує? (На депозит, звісно!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:04

  Kalgan написав:
  Mazay256 написав:
В Украине хотят ввести новый налог на обмен валюты. При покупке или продаже наличных долларов людям придется платить 1%

https://ubr.ua/finances/taxes/v-ukraine-khotjat-vvesti-novyj-naloh-na-obmen-valjuty-3887222

Об’єктом оподаткування збору на розвиток спорту є операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

Онлайн обмен не затронет :D

А чего не на помощь голодающим? Маразм крепчает.
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