Додано: Пон 07 жов, 2019 14:28

Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))-------------------------По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его не-выдачу (1073-1) — нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме.То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии.Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта.Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток.Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок?Вот и давайте переводить наличный валютный обмен «в белую». Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов.Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя «аленей».Кстати, напишите в комментариях, когда вы последний раз получали наличную валюту в качестве зарплаты или уплаты за товары и услуги?Если вы не получали, то кто тогда возмущён?P.S. Следующий шаг - оффшоры.Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.