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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23982399240024012402>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

От не чекав від Дубінского такого, вже не знають як народ в банки заганяти.
twin
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:09

  twin написав:От не чекав від Дубінского такого, вже не знають як народ в банки заганяти.
навпаки - будуть виганяти! :) :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:09

  asti написав:
  twin написав:
  asti написав:Почему именно 6?
- хотел в Газе откупиться ПА 25, теперь не буду//)) ;) ;)
6к в газі?!
Так, а шо вас дивує? (На депозит, звісно!)

В Юнексе 24,99 на отдачу.
И как показывает практика, там всегда есть валюта.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:09

В нашей глуши таких нема!! :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:банк может притормозить обмен, если увидит, что сумма более 150штук.

Не просто может, а должен, этот лимит у всех (в день)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:21

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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:23

Димар.
В Юнексе всегда есть валюта ? В каком именно отделении?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:24

  asti написав:В нашей глуши таких нема!! :( :(
Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  viy написав:Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???

он на гиперлупе в зону АТО слетал сдать и вернулся
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:28

Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
-------------------------

По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).

Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его не-выдачу (1073-1) — нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме.

То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии.

Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта.

Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток.

Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок?

Вот и давайте переводить наличный валютный обмен «в белую». Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов.

Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя «аленей».

Кстати, напишите в комментариях, когда вы последний раз получали наличную валюту в качестве зарплаты или уплаты за товары и услуги?

Если вы не получали, то кто тогда возмущён? :)

P.S. Следующий шаг - оффшоры.

Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.

Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.
Живите своим умом!
zzzzzz
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