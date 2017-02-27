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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
От не чекав від Дубінского такого, вже не знають як народ в банки заганяти.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:09
навпаки - будуть виганяти!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:09
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:23
Димар.
В Юнексе всегда есть валюта ? В каком именно отделении?
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:24
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:28
Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).
Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его не-выдачу (1073-1) — нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме.
То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии.
Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта.
Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток.
Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок?
Вот и давайте переводить наличный валютный обмен «в белую». Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов.
Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя «аленей».
Кстати, напишите в комментариях, когда вы последний раз получали наличную валюту в качестве зарплаты или уплаты за товары и услуги?
Если вы не получали, то кто тогда возмущён?
P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.
Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.
Живите своим умом!
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