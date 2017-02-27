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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:29
Всем ясно?
Все у кого наличная валюта-коррупционеры ))))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:30
SILVER_UA написав: viy написав:
Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???
он на гиперлупе в зону АТО слетал сдать и вернулся
Нет я без наезда и сомнений, сам иногда задумываюсь на тему качель, но блин во время качель банки ставят маржу под гривну, с валютчиками связываться не хочу и их еще найти надо), а на миняйле мой город в основном отсутствует)) Сумы.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:30
Zebra написав:
По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?
Вот когда бизнесом занимаешься - это да, треш бывает: и ни субсидии, ни льгот, ни отпусков.
Чомусь бізнесмен на Мальдівах - це не рідкість, а викладач - скоріше диво
Власний бізнес - це сам собі господар і відпочинок тоді, коли ти сам собі призначив.
А викладання - це біжи за розкладом, коли скажуть, пиши кипу непотрібних паперів, "танцюй" навколо учнів/студентів,начальників, щоб усі були задоволені, і нікого не цікавлять твої проблеми. Цю "халяву" іноді згадую, як страшний сон, хоча було й багато приємностей.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:31
zzzzzz написав:
P.S. Следующий шаг - оффшоры.
а почему бы с оффшоров не начать?
хотя, не будет никаких следующих шагов
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:33
zzzzzz написав:
Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).
P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Почему не первый шаг?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:34
viy написав:
Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???
Просто ради интереса зайдите на валютный аукцион и посмотрите, по чём в нашей глуши продают - очень удивитесь!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:34
Виганяти кажете))
"То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии"
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:35
zzzzzz написав:
Всем ясно?
Все у кого наличная валюта-коррупционеры ))))
это уже мы проходили
если бы гривна не обесценивалась, то кому б нужны были эти долары
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:37
viy написав: SILVER_UA написав: viy написав:
Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???
он на гиперлупе в зону АТО слетал сдать и вернулся
Нет я без наезда и сомнений, сам иногда задумываюсь на тему качель, но блин во время качель банки ставят маржу под гривну, с валютчиками связываться не хочу и их еще найти надо), а на миняйле мой город в основном отсутствует)) Сумы.
да он чесун еще тот. По 15 он мог только сдать кому-то по меняйле. Никто из менял или обменок в его городе по 15 не покупает. 10 максимум
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39
zzzzzz написав:
Димар.
В Юнексе всегда есть валюта ? В каком именно отделении?
На Подоле, Почайнинская. В этом году брал там с десяток раз. Валюта есть всегда.
Первые разы звонил предварительно, узнавал наличие. Потом перестал, т.к. смысла звонить нет
ЗЫ. Кроме того, там и курс почти всегда или наилучший или очень близок к наилучшему.
Правда в момент резкого повышения курса на межбанке они очень быстро реагируют.
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