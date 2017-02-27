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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2399240024012402>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:29

Всем ясно?
Все у кого наличная валюта-коррупционеры ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:30

  SILVER_UA написав:
  viy написав:Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???

он на гиперлупе в зону АТО слетал сдать и вернулся

Нет я без наезда и сомнений, сам иногда задумываюсь на тему качель, но блин во время качель банки ставят маржу под гривну, с валютчиками связываться не хочу и их еще найти надо), а на миняйле мой город в основном отсутствует)) Сумы.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:30

  Zebra написав:По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?
Вот когда бизнесом занимаешься - это да, треш бывает: и ни субсидии, ни льгот, ни отпусков.

Чомусь бізнесмен на Мальдівах - це не рідкість, а викладач - скоріше диво :shock:
Власний бізнес - це сам собі господар і відпочинок тоді, коли ти сам собі призначив.
А викладання - це біжи за розкладом, коли скажуть, пиши кипу непотрібних паперів, "танцюй" навколо учнів/студентів,начальників, щоб усі були задоволені, і нікого не цікавлять твої проблеми. Цю "халяву" іноді згадую, як страшний сон, хоча було й багато приємностей.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:31

  zzzzzz написав:P.S. Следующий шаг - оффшоры.

а почему бы с оффшоров не начать?
хотя, не будет никаких следующих шагов
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:33

  zzzzzz написав:Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).

P.S. Следующий шаг - оффшоры.

Почему не первый шаг?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:34

  viy написав:
  asti написав:В нашей глуши таких нема!! :( :(
Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???
Просто ради интереса зайдите на валютный аукцион и посмотрите, по чём в нашей глуши продают - очень удивитесь! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:34

  asti написав:
  twin написав:От не чекав від Дубінского такого, вже не знають як народ в банки заганяти.
навпаки - будуть виганяти! :) :(

Виганяти кажете))
"То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии"
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:35

  zzzzzz написав:Всем ясно?
Все у кого наличная валюта-коррупционеры ))))

это уже мы проходили
если бы гривна не обесценивалась, то кому б нужны были эти долары
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:37

  viy написав:
  SILVER_UA написав:
  viy написав:Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???

он на гиперлупе в зону АТО слетал сдать и вернулся

Нет я без наезда и сомнений, сам иногда задумываюсь на тему качель, но блин во время качель банки ставят маржу под гривну, с валютчиками связываться не хочу и их еще найти надо), а на миняйле мой город в основном отсутствует)) Сумы.

да он чесун еще тот. По 15 он мог только сдать кому-то по меняйле. Никто из менял или обменок в его городе по 15 не покупает. 10 максимум
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39

  zzzzzz написав:Димар.
В Юнексе всегда есть валюта ? В каком именно отделении?

На Подоле, Почайнинская. В этом году брал там с десяток раз. Валюта есть всегда.
Первые разы звонил предварительно, узнавал наличие. Потом перестал, т.к. смысла звонить нет :)

ЗЫ. Кроме того, там и курс почти всегда или наилучший или очень близок к наилучшему.
Правда в момент резкого повышения курса на межбанке они очень быстро реагируют.
Dimar
 
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