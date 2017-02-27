RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2399240024012402

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.

Вроде как нам обещают райскую жизнь, сплошные инвестиции. Только чего тогда черный рынок торгуется выше, как в крайне неспокойные времена 2014 - 2015.

:oops: :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 жов, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 11.10.16
Подякував: 807 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:46

  Alex2007 написав:да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.
обычно к росту...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..................07.10.2019...............08.10.2019
дата розрахунку................04.10.2019...............07.10.2019
Долар США.........................2461,1821................2486,7568
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия, что несколько удивительно. Такие подскоки Рыжика, ка мы наблюдали в пятницу, рынок обычно отыгрывает при открытии.
Первые 1.5 часа сессии наблюдался плавный и равномерный рост. Впрочем, лишком интенсивным его назвать нельзя, осилили всего 9 копеек. После очень короткой паузы начали опускаться еще медленнее, чем поднимались. До обеда успели опуститься на 5 копеек, а после обеда еще на 4. Активно торговали достаточно долго.
Сейчас вернулись к уровню открытия.

Этот день в истории:
2017 - 2673.99 (-187)
2018 - 2808.48 (-322)

2016 - 2584.08
2015 - 2127.01
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4274
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
6
5
8
  #<1 ... 2399240024012402
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Сибарит і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1585, 1586, 1587
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15869 1901226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 13:34
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6718 1459755
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 08:32
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
276 25273
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 21:16
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (74)
07.10.2019 15:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.