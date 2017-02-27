да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.
Вроде как нам обещают райскую жизнь, сплошные инвестиции. Только чего тогда черный рынок торгуется выше, как в крайне неспокойные времена 2014 - 2015.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.
Вроде как нам обещают райскую жизнь, сплошные инвестиции. Только чего тогда черный рынок торгуется выше, как в крайне неспокойные времена 2014 - 2015.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 жов, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:46
обычно к росту...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:56
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..................07.10.2019...............08.10.2019
дата розрахунку................04.10.2019...............07.10.2019
Долар США.........................2461,1821................2486,7568
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия, что несколько удивительно. Такие подскоки Рыжика, ка мы наблюдали в пятницу, рынок обычно отыгрывает при открытии.
Первые 1.5 часа сессии наблюдался плавный и равномерный рост. Впрочем, лишком интенсивным его назвать нельзя, осилили всего 9 копеек. После очень короткой паузы начали опускаться еще медленнее, чем поднимались. До обеда успели опуститься на 5 копеек, а после обеда еще на 4. Активно торговали достаточно долго.
Сейчас вернулись к уровню открытия.
Этот день в истории:
2017 - 2673.99 (-187)
2018 - 2808.48 (-322)
2016 - 2584.08
2015 - 2127.01
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