да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.
Вроде как нам обещают райскую жизнь, сплошные инвестиции. Только чего тогда черный рынок торгуется выше, как в крайне неспокойные времена 2014 - 2015.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.
Вроде как нам обещают райскую жизнь, сплошные инвестиции. Только чего тогда черный рынок торгуется выше, как в крайне неспокойные времена 2014 - 2015.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 жов, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:46
обычно к росту...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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