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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2399240024012402

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.

Вроде как нам обещают райскую жизнь, сплошные инвестиции. Только чего тогда черный рынок торгуется выше, как в крайне неспокойные времена 2014 - 2015.

:oops: :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 жов, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:46

  Alex2007 написав:да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.
обычно к росту...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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