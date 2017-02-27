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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24002401240224032404>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.

Вроде как нам обещают райскую жизнь, сплошные инвестиции. Только чего тогда черный рынок торгуется выше, как в крайне неспокойные времена 2014 - 2015.

:oops: :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 07 жов, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:46

  Alex2007 написав:да уж. что-то жирноватая разница между межбанком и чр. к чему бы это.
обычно к росту...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:56

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.................07.10.2019...............08.10.2019
дата розрахунку................04.10.2019...............07.10.2019
Долар США........................2461,1821................2486,7568
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия, что несколько удивительно. Такие подскоки Рыжика, ка мы наблюдали в пятницу, рынок обычно отыгрывает при открытии.
Первые 1.5 часа сессии наблюдался плавный и равномерный рост. Впрочем, лишком интенсивным его назвать нельзя, осилили всего 9 копеек. После очень короткой паузы начали опускаться еще медленнее, чем поднимались. До обеда успели опуститься на 5 копеек, а после обеда еще на 4. Активно торговали достаточно долго.
Сейчас вернулись к уровню открытия.

Этот день в истории:
2017 - 2673.99 (-187)
2018 - 2808.48 (-322)

2016 - 2584.08
2015 - 2127.01
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:58

  asti написав:
  viy написав:
  asti написав:В нашей глуши таких нема!! :( :(
Где вы в вашей глуши по 25.15 сдали???
Просто ради интереса зайдите на валютный аукцион и посмотрите, по чём в нашей глуши продают - очень удивитесь! ;) ;)

Так я перед тем как писать это и сделал, Кропивницький мало чем отличается от Сум, заявок нет ни на куплю ни на продажу
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:00

maxprofit

Зацитую все, щоб знайти бодай крихту логіки в діях дубінського:

"Дубинский предлагает определить ставку общегосударственного сбора на развитие спорта в размере 1% от сделки по покупке банком или обменным пунктом иностранной валюты в наличной форме. То есть, сбор будет распространяться лишь на операции по продаже валюты населением. Покупать валюту население по-прежнему сможет без уплаты сбора. Впрочем, если украинцы не будут сдавать валюту в обменные пункты, чтобы не платить сбор, у обменных пунктов не будет валюты для ее продажи" https://finclub.net/news/dubinskij-pred ... eople.html

Тут має бути смайлік фейспалму
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:02

  Dimar написав:
  zzzzzz написав:Димар.
В Юнексе всегда есть валюта ? В каком именно отделении?

На Подоле, Почайнинская. В этом году брал там с десяток раз. Валюта есть всегда.
Первые разы звонил предварительно, узнавал наличие. Потом перестал, т.к. смысла звонить нет :)

ЗЫ. Кроме того, там и курс почти всегда или наилучший или очень близок к наилучшему.
Правда в момент резкого повышения курса на межбанке они очень быстро реагируют.


Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:06

  vkladchiik написав:maxprofit

Зацитую все, щоб знайти бодай крихту логіки в діях дубінського:

"Дубинский предлагает определить ставку общегосударственного сбора на развитие спорта в размере 1% от сделки по покупке банком или обменным пунктом иностранной валюты в наличной форме. То есть, сбор будет распространяться лишь на операции по продаже валюты населением. Покупать валюту население по-прежнему сможет без уплаты сбора. Впрочем, если украинцы не будут сдавать валюту в обменные пункты, чтобы не платить сбор, у обменных пунктов не будет валюты для ее продажи" https://finclub.net/news/dubinskij-pred ... eople.html

Тут має бути смайлік фейспалму

Я ж і кажу, женуть всіх на убой, тобто в банк, а там і нові податки придумають, коли засвітишся, але це буде пізніше.. :D
twin
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:06

  zzzzzz написав:Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).

Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его не-выдачу (1073-1) — нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме.

То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии.

Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта.

Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток.

Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок?

Вот и давайте переводить наличный валютный обмен «в белую». Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов.

Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя «аленей».

Кстати, напишите в комментариях, когда вы последний раз получали наличную валюту в качестве зарплаты или уплаты за товары и услуги?

Если вы не получали, то кто тогда возмущён? :)

P.S. Следующий шаг - оффшоры.

Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.

Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.



цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:07

zzzzzz
Кстати, прямо сейчас они светят уже 24,94 на отдачу.
По таблице курсов на этом же сайте - это наилучший курс среди всех банков и обменок.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.

Де беруться такі... В його уяві все так просто. Для таких обдарованих поціновувачів довідок є давно схематози (з'явилися ще до того як народився його батько, мабуть). Різні доручення/передоручення. Або взагалі невідомий, будь-який, фактичний утримувач якогось папірця.
Краще б зменшили платню суддям та собі і віддали на спорт дітям.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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