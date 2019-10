Додано: Пон 07 жов, 2019 15:08

zzzzzz написав: Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре. Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.

Краще б зменшили платню суддям та собі і віддали на спорт дітям. Де беруться такі... В його уяві все так просто. Для таких обдарованих поціновувачів довідок є давно схематози (з'явилися ще до того як народився його батько, мабуть). Різні доручення/передоручення. Або взагалі невідомий, будь-який, фактичний утримувач якогось папірця.Краще б зменшили платню суддям та собі і віддали на спорт дітям.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell