Додано: Пон 07 жов, 2019 15:24

centurionus написав: zzzzzz написав: Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре. Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.

Де беруться такі... В його уяві все так просто. Для таких обдарованих поціновувачів довідок є давно схематози (з'явилися ще до того як народився його батько, мабуть). Різні доручення/передоручення. Або взагалі невідомий, будь-який, фактичний утримувач якогось папірця.

Краще б зменшили платню суддям та собі і віддали на спорт дітям. Де беруться такі... В його уяві все так просто. Для таких обдарованих поціновувачів довідок є давно схематози (з'явилися ще до того як народився його батько, мабуть). Різні доручення/передоручення. Або взагалі невідомий, будь-який, фактичний утримувач якогось папірця.Краще б зменшили платню суддям та собі і віддали на спорт дітям.

Руки и ноги таким бы поотрывать, при чем неспеша, 3-4 года назад один банк (не будем называть этих п*дарасов) потребовал для покупки валюты данные о конечном бенефициаре одной компании в одной стране. После двух суток изучения всей доступной информации включая реестров разных стран выяснилось что ей владеет вторая компания во второй стране, этой второй владеет третья в третьей стране, которая входит в концерн акции которого котируются на бирже и 60% их выкуплено физлицами, каждый из которых владеет менее чем 1%. Банк это устроило, но чувствую пойдет новая волна долбо*бизма