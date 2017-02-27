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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:12
Ruslan2453 написав:
цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый
Приминимо ко всем слугам и их лохторату.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 07 жов, 2019 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:14
zzzzzz написав:
Всем ясно?
Все у кого наличная валюта-коррупционеры ))))
нагадайте, в якому році відмінили статтю УК за зберігання та обмін інвалюти?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:20
Schmit написав: Ruslan2453 написав:
цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый
Приминимо ко всм слугам и их лохторату.
И не слугам тоже.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:23
centurionus написав:
Де беруться такі...
как это "где"?
он мажоритарщик
плоть от плоти избирателя, кровь от крови. аккурат с радиорынка.
вопрос, потому, поставлен не верно. я бы перефразировал: где берутся такие, которые это избирают...
или, как вариант: когда именно такие избиратели свалят куда подальше
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:24
centurionus написав: zzzzzz написав:
Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.
Де беруться такі... В його уяві все так просто. Для таких обдарованих поціновувачів довідок є давно схематози (з'явилися ще до того як народився його батько, мабуть). Різні доручення/передоручення. Або взагалі невідомий, будь-який, фактичний утримувач якогось папірця.
Краще б зменшили платню суддям та собі і віддали на спорт дітям.
Руки и ноги таким бы поотрывать, при чем неспеша, 3-4 года назад один банк (не будем называть этих п*дарасов) потребовал для покупки валюты данные о конечном бенефициаре одной компании в одной стране. После двух суток изучения всей доступной информации включая реестров разных стран выяснилось что ей владеет вторая компания во второй стране, этой второй владеет третья в третьей стране, которая входит в концерн акции которого котируются на бирже и 60% их выкуплено физлицами, каждый из которых владеет менее чем 1%. Банк это устроило, но чувствую пойдет новая волна долбо*бизма
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:24
Таки добиваются, чтоб народ бабки начал забирать с банков
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:25
Zebra написав:
По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?
Десь таке вже чули з-за поребрика:
"Зарплаты силовиков и учителей не нужно сравнивать". Премьер-министр снова отлил в гранит, на этот раз - на "Территории смыслов на Клязьме".
"Дело с премьером было так: встает молодой человек из Дагестана и говорит: вот у нас в республике зарплата учителя - 10-15 тысяч, силовика - 50 тысяч. А ему в ответ: и не думай сравнивать, не нужно, лишнее это.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:27
zzzzzz написав:
Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).
Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта.
Если платить в бюджет 1% с обмена, то у аленей не станет денег на кеды! Кому такой спорт нужен, без кедов?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 15:44
vitaliian написав: Moneta написав: Andrew_ написав:
Тогда отлично, хочется дешевую недвигу
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес
если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.
А ведь ROI только растет. Хотя да, недвига это еще та морока.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:07
Surfer написав: vitaliian написав: Moneta написав:
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес
если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.
А ведь ROI только растет. Хотя да, недвига это еще та морока.
2008 8.5% годовых
2013 10% годовых
2019 10.5% годовых
Вот только не понятно, это одна и та же двушка?
Если да, то с 2008 до 2019 усохла на 60%
и это пройдет
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