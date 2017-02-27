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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2401240224032404>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 277
Не нижче 24.50
51%
140
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 277
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ruslan2453 написав:цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый

Приминимо ко всем слугам и их лохторату.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 07 жов, 2019 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:14

  zzzzzz написав:Всем ясно?
Все у кого наличная валюта-коррупционеры ))))

нагадайте, в якому році відмінили статтю УК за зберігання та обмін інвалюти?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:20

  Schmit написав:
  Ruslan2453 написав:цитируем Немцова,но уже применительно к дубинскому - он еб..тый

Приминимо ко всм слугам и их лохторату.

И не слугам тоже.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:23

  centurionus написав:Де беруться такі...

как это "где"?
он мажоритарщик :mrgreen:
плоть от плоти избирателя, кровь от крови. аккурат с радиорынка.
вопрос, потому, поставлен не верно. я бы перефразировал: где берутся такие, которые это избирают...
или, как вариант: когда именно такие избиратели свалят куда подальше
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:24

  centurionus написав:
  zzzzzz написав:Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.

Де беруться такі... В його уяві все так просто. Для таких обдарованих поціновувачів довідок є давно схематози (з'явилися ще до того як народився його батько, мабуть). Різні доручення/передоручення. Або взагалі невідомий, будь-який, фактичний утримувач якогось папірця.
Краще б зменшили платню суддям та собі і віддали на спорт дітям.

Руки и ноги таким бы поотрывать, при чем неспеша, 3-4 года назад один банк (не будем называть этих п*дарасов) потребовал для покупки валюты данные о конечном бенефициаре одной компании в одной стране. После двух суток изучения всей доступной информации включая реестров разных стран выяснилось что ей владеет вторая компания во второй стране, этой второй владеет третья в третьей стране, которая входит в концерн акции которого котируются на бирже и 60% их выкуплено физлицами, каждый из которых владеет менее чем 1%. Банк это устроило, но чувствую пойдет новая волна долбо*бизма
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:24

Таки добиваются, чтоб народ бабки начал забирать с банков
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:По сравнению с грузчиками и теми кто на фронте - учителя это халява, зачем ныть?


Десь таке вже чули з-за поребрика:
"Зарплаты силовиков и учителей не нужно сравнивать". Премьер-министр снова отлил в гранит, на этот раз - на "Территории смыслов на Клязьме".
"Дело с премьером было так: встает молодой человек из Дагестана и говорит: вот у нас в республике зарплата учителя - 10-15 тысяч, силовика - 50 тысяч. А ему в ответ: и не думай сравнивать, не нужно, лишнее это.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:27

  zzzzzz написав:Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
-------------------------

По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).

Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта.


Если платить в бюджет 1% с обмена, то у аленей не станет денег на кеды! Кому такой спорт нужен, без кедов?
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:44

  vitaliian написав:
  Moneta написав:
  Andrew_ написав:Тогда отлично, хочется дешевую недвигу


в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес

если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.

добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.


А ведь ROI только растет. Хотя да, недвига это еще та морока.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:07

  Surfer написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес

если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.

добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.


А ведь ROI только растет. Хотя да, недвига это еще та морока.


2008 8.5% годовых
2013 10% годовых
2019 10.5% годовых

Вот только не понятно, это одна и та же двушка?
Если да, то с 2008 до 2019 усохла на 60%
и это пройдет
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