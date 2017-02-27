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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2401240224032404

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 278
Не нижче 24.50
51%
141
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Вот когда бизнесом занимаешься - это да, треш бывает: и ни субсидии, ни льгот, ни отпусков.


”Рошен” у Липецьку відновлює роботу
“6 жовтня виходять люди на фабрику, миють лінії, готують до запуску. 7-8 у нас буде поступовий запуск на фабриці”, – зазначив представник фабрики “Рошен”.

Другий виробничий майданчик, за його словами, запускається 13 жовтня. Працівники вийдуть мити лінії і готувати їх до запуску в неділю, 12 жовтня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я опять не выдержал и откупился по 25,05.
Обычно после моих покупок курс падает. Ждем, смотрим (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Ждем, смотрим (-:

завтра аукцион ОГВЗ, вот и посмотрим на нерезидентов.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:50

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  zzzzzz написав:P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.
Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.

"Браво, Киса! Моя школа." : Задавим оффшоры справками! И будет курс па 10 !
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:23

  Ser Fil написав:
  zzzzzz написав:P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.
Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.

"Браво, Киса! Моя школа." : Задавим оффшоры справками! И будет курс па 10 !

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:30

Межбанк упал хорошо после обеда, а миняйло тупят...
Думаю банки слабый переток валюты делают, но такой большой спред при стабильном курсе долго не продержится, арбитражеры его захлопнут
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:35

  ruvex написав:
  zzzzzz написав:Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).

P.S. Следующий шаг - оффшоры.

Почему не первый шаг?

Хоть 1й хоть 21й - оффшоры это юрисдикция других государств, банки с виргинских островов не будут подавать украинским налоговикам отчётность.

Только глупый управленец издаёт указы, выполнение которых невозможно проконтролировать. Или очередная коррупция, возьмут за ж. нужного человека и про оффшоры снова забудут на годы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 жов, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:50

Грабли, грабли

  zzzzzz написав:Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))

Какое-то бесконечное хождение по граблям.

Уже неоднократно вводился и отменялся такой налог. Отменялся в виду его неэффективности и затраты на его администрирование(отчётность, сверки, проверки) могли превышать доходы от самого налога.

Многие банка для безналичного валюто-обмена ставят трошки более выгодные курсы, чтобы стимулировать клиентов. имхо, это правильный подход.

А всякие доп.налоги при валюто-обмене - это уход на чёрный рынок.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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