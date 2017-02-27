Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:27
Zebra написав:
Вот когда бизнесом занимаешься - это да, треш бывает: и ни субсидии, ни льгот, ни отпусков.
”Рошен” у Липецьку відновлює роботу
“6 жовтня виходять люди на фабрику, миють лінії, готують до запуску. 7-8 у нас буде поступовий запуск на фабриці”, – зазначив представник фабрики “Рошен”. Другий виробничий майданчик, за його словами, запускається 13 жовтня. Працівники вийдуть мити лінії і готувати їх до запуску в неділю, 12 жовтня.
vitaliian
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:39
А я опять не выдержал и откупился по 25,05.
Обычно после моих покупок курс падает. Ждем, смотрим (-:
Amat
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:42
Amat написав:
Ждем, смотрим (-:
завтра аукцион ОГВЗ, вот и посмотрим на нерезидентов.
edgar_po
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:50
zzzzzz написав:
P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.
Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.
"Браво, Киса! Моя школа." : Задавим оффшоры справками! И будет курс па 10 !
Ser Fil
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:23
Ser Fil написав: zzzzzz написав:
P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.
Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.
"Браво, Киса! Моя школа." : Задавим оффшоры справками! И будет курс па 10 !
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flyman
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:30
Межбанк упал хорошо после обеда, а миняйло тупят...
Думаю банки слабый переток валюты делают, но такой большой спред при стабильном курсе долго не продержится, арбитражеры его захлопнут
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:35
ruvex написав: zzzzzz написав:
Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).
P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Почему не первый шаг?
Хоть 1й хоть 21й - оффшоры это юрисдикция других государств, банки с виргинских островов не будут подавать украинским налоговикам отчётность.
Только глупый управленец издаёт указы, выполнение которых невозможно проконтролировать. Или очередная коррупция, возьмут за ж. нужного человека и про оффшоры снова забудут на годы.
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vitaliian
в Пон 07 жов, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Пон 07 жов, 2019 17:50
zzzzzz написав:
Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
Какое-то бесконечное хождение по граблям.
Уже неоднократно вводился и отменялся такой налог. Отменялся в виду его неэффективности и затраты на его администрирование(отчётность, сверки, проверки) могли превышать доходы от самого налога.
Многие банка для безналичного валюто-обмена ставят трошки более выгодные курсы, чтобы стимулировать клиентов. имхо, это правильный подход.
А всякие доп.налоги при валюто-обмене - это уход на чёрный рынок.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:37
https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 42142.html
Сколько выплатит Украина по госдолгу: как изменился прогноз Минфина
холява
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Додано: Пон 07 жов, 2019 18:43
zzzzzz написав:
Внимание! Дубинский вышел в фб с пояснениями))))
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По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208).
Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его не-выдачу (1073-1) — нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме.
То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии.
Если же обмен идёт в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта.
Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток.
Мы же боремся за легализацию теневой экономики и прозрачность всех финансовых операций, в том числе, нелегальных обменок?
Вот и давайте переводить наличный валютный обмен «в белую». Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов.
Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя «аленей».
Кстати, напишите в комментариях, когда вы последний раз получали наличную валюту в качестве зарплаты или уплаты за товары и услуги?
Если вы не получали, то кто тогда возмущён?
P.S. Следующий шаг - оффшоры.
Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной кампанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре.
Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц.
zzzzzz написав:
Всем ясно?
Все у кого наличная валюта-коррупционеры ))))
+ можно отмыть через импорт каких-то товаров.
proftpd66
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