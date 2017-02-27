|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:44
холява написав:
https://www.segodnya.ua/economics/finance/skolko-vyplatit-ukraina-po-gosdolgu-kak-izmenilsya-prognoz-minfina-1342142.html
Сколько выплатит Украина по госдолгу: как изменился прогноз Минфина
так 398,17 у 2020
і 469,84 у 2019
при чому ВВП у 2020 буде вище на 3%, думаю переживем
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16340
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 958 раз.
- Подякували: 984 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55
Игорь Алексеевич написав:
завтра меж банк всех подстрижёт по 26.))
Ну как, Игорь Алексеевич, постриг?
П.С. забавно читать форум с запозданием)
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 382
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:59
Surfer написав: vitaliian написав: Moneta написав:
в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес
если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.
добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.
А ведь ROI только растет. Хотя да, недвига это еще та морока.
Це він від року до року росте на копійки. А глобально - це менше за 1 відсоток на місяць. Зараз якийсь гривневий ПроЗапас приносить більше, та ж з нього можно в будь який момент вийти. І здавати не треба, і ремонти робити, і комуналку платити. Та й хату, що здається, теж уханькати можуть.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 333
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:08
Перес де Куэльяр написав:
Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Моцарт читает и обиделся наверное
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
1
-
fler
-
-
- Повідомлень: 1373
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 294 раз.
-
- Профіль
-
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6119
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:26
proftpd66 написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
Моцарт читает и обиделся наверное
Та, я про той фінансовий ресурс зовсім мовчу, там таке відчуття, що прапор України спалять без вагань. сєпари одні разом з Орестом, який курва-запроданець на тусняках. Вибачте, скоро всіх вилікуємо, українцями стануть, або весітимуть.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2412
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 1020 раз.
- Подякували: 1028 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15869
|1901471
|
Пон 07 жов, 2019 13:34
Zebra
|
|6718
|1459830
|
Пон 07 жов, 2019 08:32
ЛОБ
|
|276
|25335
|
|