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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2402240324042405

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 278
Не нижче 24.50
51%
141
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:44

  холява написав:https://www.segodnya.ua/economics/finance/skolko-vyplatit-ukraina-po-gosdolgu-kak-izmenilsya-prognoz-minfina-1342142.html

Сколько выплатит Украина по госдолгу: как изменился прогноз Минфина

так 398,17 у 2020
і 469,84 у 2019

при чому ВВП у 2020 буде вище на 3%, думаю переживем
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:55

  Игорь Алексеевич написав:
  asti написав:
  ryabchenko2 написав:Чувствую, что очень скоро нас всех постригут нормально )
ага, по формуле Шайтан-Майера! ;) ;)


завтра меж банк всех подстрижёт по 26.)) :P


Ну как, Игорь Алексеевич, постриг?

П.С. забавно читать форум с запозданием)
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:59

  Surfer написав:
  vitaliian написав:
  Moneta написав:в 2008 сдача двушки ($100к) приносила $700/мес
в 2013 сдача двушки ($60к) приносила $500/мес
в 2019 сдача двушки ($40к) приносит $350/мес

если так пойдет и дальше, то инвестиция сомнительная, особенно если гетьманцовы и туда доберутся. Постоянно дешевеющий пассив с постоянно уменьшающейся рентой... цифры по спальному району Киева со средненьким ремонтом.

добавьте налог на "лишнюю" недвижимость, коммуналку в случае простоя и т.д. я уже приводил цифры гараж в киеве сдавать намного выгоднее.


А ведь ROI только растет. Хотя да, недвига это еще та морока.


Це він від року до року росте на копійки. А глобально - це менше за 1 відсоток на місяць. Зараз якийсь гривневий ПроЗапас приносить більше, та ж з нього можно в будь який момент вийти. І здавати не треба, і ремонти робити, і комуналку платити. Та й хату, що здається, теж уханькати можуть.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:08

  Перес де Куэльяр написав:Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!


Моцарт читает и обиделся наверное :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:14

  flyman написав:при чому ВВП у 2020 буде вище на 3%, думаю переживем

:D авжеж, і зарплати освітянам підвищать, наближатимуть потрохи до 4000$ :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:17

  flyman написав:ВВП виросте за 5 років в 2 раза!!!!

Прогнозів Бабака начиталися? :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:20

  proftpd66 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!


Моцарт читает и обиделся наверное :)


кто єта? :lol:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:26

  proftpd66 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Чому я ще заходжу сюди почитати, так це тому, що Модератор не сєпар. А так лайна вистачає на ресурсі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!


Моцарт читает и обиделся наверное :)
Та, я про той фінансовий ресурс зовсім мовчу, там таке відчуття, що прапор України спалять без вагань. сєпари одні разом з Орестом, який курва-запроданець на тусняках. Вибачте, скоро всіх вилікуємо, українцями стануть, або весітимуть.
Перес де Куэльяр
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