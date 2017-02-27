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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2404240524062407>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 278
Не нижче 24.50
51%
141
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 278
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:02

Охра про 1% налога на обмєнкі кешей

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:04

greenozon
В знак уважения к ДС, уберите это видео бородатой музы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:08

greenozon пусть гарантии увеличат до 20тыс долл/евро в эквиваленте, тогда можно будет валюту в банках держать, а не загонять людей в безнал налогами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 07 жов, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:08

  greenozon написав:Охра про 1% налога на обмєнкі кешей



proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:08

  fler написав:
  flyman написав:ВВП виросте за 5 років в 2 раза!!!!

Прогнозів Бабака начиталися? :D

це був сарказм
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:15

  pesikot написав:greenozon
В знак уважения к ДС, уберите это видео бородатой музы


манды бородатой... :shock:
kabysh1
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:21

Про курс, ОВДП и не только. Это вам не Охрименко:
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мінфін збільшив прогноз по виплатах на початок 2020 року.

Пікові виплати боргів що припадуть на 2020 рік
Україні належить виплатити за два квартали більше 195 мільярдів гривень боргів. Про це свідчить прогноз Міністерства фінансів.
Так, відомство знизило прогноз виплат за держборгом у четвертому кварталі 2019 року на 2,78 млрд грн – до 80,30 млрд грн і підвищило в першому кварталі 2020 року на 2,50 млрд грн – до 115,03 млрд грн.
Як і раніше, пікові періоди виплат за держборгом у 2020 році прогнозуються в першому і третьому кварталах – 115,03 млрд грн і 157,81 млрд грн відповідно, тоді як у другому і четвертому кварталі вони оцінюються відповідно до 91,35 млрд грн і 33,98 млрд грн.
За даними Мінфіну, держборг України на 31 серпня 2019 року становив 1809,86 млрд грн, у тому числі зовнішній - 1004,63 млрд грн. Крім цього, гарантований держборг на цю дату дорівнював 257,26 млрд грн, у тому числі зовнішній – 246,24 млрд грн. https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina-viplat ... 5625_.html


А скільки позичить за цей час?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:29

  flyman написав:
  fler написав:
  flyman написав:ВВП виросте за 5 років в 2 раза!!!!

Прогнозів Бабака начиталися? :D

це був сарказм



ФУУУУХ
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:38

  Перес де Куэльяр написав:весітимуть.


О как! Грамотно писать еще не умеем, а вешать уже рвемся :mrgreen:
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